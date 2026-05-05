Casi la mitad (47,3%) de los adultos jóvenes de 26 a 34 años vive con sus padres. Unos porque no se pueden permitir alquilar una vivienda (34,6%) y otros porque no pueden comprarla (12,7%), según se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) sobre dificultades de acceso a la vivienda en el año 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2025, el 67,1% de las personas de 18 a 34 años convivía con alguno de sus progenitores, un porcentaje que alcanzó el 93,4% en los jóvenes de 18 a 25 años y el 44,3% en los de 26 a 34 años. En este último grupo, la convivencia con los padres ascendía al 50,8% entre los hombres, frente al 37,5% de las mujeres.

Asimismo, un 13% de los jóvenes de entre 26 y 34 años afirmó que estaba intentando ahorrar para comprar o alquilar una casa, mientras que un 23,6% declaró que ni siquiera se había planteado independizarse por la gran diferencia entre los precios de las casas y los ingresos que percibía. Por ello, vive con sus padres.

Entre los jóvenes de 26 a 34 años que viven con sus padres un 48,7% de los que tenían menores ingresos señaló como motivo principal que no se podía permitir alquilar o comprar una vivienda, frente al 30% entre las personas con mayores ingresos.

Precio excesivo, principal factor

El 7,6% de las personas de 16 o más años buscó en 2025 vivienda activamente en los últimos 12 meses sin llegar a cambiar de residencia en 2025. Entre estas personas, el 67,2% señaló el precio excesivo de la vivienda como motivo principal por el que no se cambió de vivienda, aunque el coste de la vivienda fue el motivo principal declarado en todos los grupos de edad.

Por su parte, un 6,6% indicó no reunir las condiciones exigidas para el alquiler o la compra y otro 6,6% que la vivienda no reunía los requisitos que buscaba.

Por edad, la búsqueda de vivienda sin éxito fue más frecuente entre la población más joven. El porcentaje se situó en el 14,9% entre las personas de 30 a 44 años y en el 9,6% entre las de 16 a 29 años, frente al 6,0% en el grupo de 45 a 64 años y el 1,5% entre las personas de 65 o más años. En todos los grupos de edad, el motivo principal declarado para no encontrar vivienda fue el precio excesivo.

Entre los jóvenes fue más frecuente señalar no reunir las condiciones exigidas para el alquiler o la compra de vivienda. Este motivo fue indicado por el 9,3% de las personas de 16 a 29 años, frente al 1,8% de las de 65 o más años.