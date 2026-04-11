¿España está atravesando una nueva burbuja inmobiliaria? ¿Cuándo va a explotar? ¿Pasará como en la crisis de 2008 y se desplomarán los precios? Estas preguntas que copan muchas de las conversaciones habituales tienen respuesta: lo cierto es que, actualmente, no hay burbuja de vivienda que explotar.

La vivienda ya es la principal preocupación de los españoles y muchos se preguntan cuándo va a cambiar. En este sentido, como toda una generación tiene como referencia la crisis inmobiliaria de 2008, tiende a comparar lo sucedido hace 20 años con lo que ocurre en la actualidad. Los expertos, sin embargo, aclaran que no tiene nada que ver.

«Aunque las tasas de crecimiento de los precios de la vivienda en venta puedan recordarnos a la explosión de la burbuja de 2008, la realidad muestra que ambas situaciones no son tan similares como pudiera parecer», arrancan desde Idealista en conversación con OKDIARIO.

Del exceso de oferta a la falta de ella

Según detallan desde el portal, hay varios factores diferenciales. Uno de ellos es que hasta 2007 el ritmo de construcción de viviendas fue enorme, llegando a construirse en España las mismas viviendas que se construían en Alemania, Francia e Italia juntas en un solo año.

«Las tensiones en aquel momento vinieron por un exceso de financiación lo que provocaba que, independientemente de su nivel de riesgo, todo el que quisiera podía acceder a un crédito hipotecario», aclaran respecto a la concesión de hipotecas en los 2000.

En este sentido, apuntan que fue esa «falta de controles de riesgo» lo que provocó que muchas hipotecas fueran impagadas. A su vez, todo ello generó que muchas promotoras y constructoras desaparecieran y un gran número de familias perdieran su vivienda por no poder pagarla.

«Esto generó una enorme oferta que no se podía asumir por el endurecimiento de las condiciones de acceso a la financiación, lo que a su vez hizo desplomar los precios. Actualmente, las subidas de precio vienen provocadas por la falta de oferta, ya que apenas se construye una fracción de las viviendas que el mercado necesita», subrayan.

Muchos más hogares que viviendas

Hoy, en España, se crean aproximadamente tres veces más hogares que viviendas, lo que ha generado un déficit acumulado cercano a las 700.000 unidades. Con esta problemática y los ritmos de construcción previstos, esta brecha tardaría décadas en cerrarse, una perspectiva claramente preocupante.

«La situación actual dista mucho de la que teníamos en plena burbuja financiera. En 2006, por ejemplo, se crearon 427.700 hogares, el doble que en la actualidad, pero entonces la construcción de viviendas se multiplicó para absorber esa demanda», explica el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, en conversación con este medio.

Asimismo, a diferencia del periodo previo a 2008, no existe hoy un exceso de crédito ni una sobreproducción de vivienda, sino todo lo contrario. «Las condiciones de financiación son más restrictivas y la actividad constructora se encuentra limitada por diversos factores, entre ellos la inseguridad jurídica, el encarecimiento de los costes, la escasez de mano de obra y la complejidad burocrática, lo que da lugar a una producción claramente insuficiente para atender la demanda actual y futura», señala Fernández Alén.

Hipotecas más estrictas

A todo ello se le suma que, si antes de 2008 se produjo un exceso de concesión de préstamos bancarios, hoy las entidades financieras actúan con mayor cautela, «condicionadas por un entorno regulatorio más exigente y por el recuerdo de los desequilibrios del pasado».

Por tanto, los criterios de concesión de hipotecas de la banca no se han relajado y ahora «solo pueden acceder a ella los perfiles cualificados y que presentan un menor riesgo, lo que descarta una nueva explosión de una burbuja», aseguran desde Idealista.

En cualquier caso, la incertidumbre política y económica no estaría tampoco favoreciendo la alegría en las compras de los últimos dos y tres años y, según observan los expertos inmobiliarios, «muchos vendedores están empezando a plantearse un ajuste de sus expectativas para no tener que hacer el ajuste más severo más adelante».

Precios por encima de los salarios

El actual desajuste entre oferta y demanda de la actual crisis inmobiliaria, además, está provocando un incremento sostenido de los precios por encima de los salarios, con importantes consecuencias económicas y sociales. «Limita la movilidad laboral hacia las zonas con mayor dinamismo, retrasa la emancipación de los jóvenes, incide negativamente en la natalidad y agrava los problemas de envejecimiento, además de generar una creciente preocupación en los hogares. Se trata, por tanto, de un reto existencial de primer orden que trasciende el ámbito inmobiliario», asegura la patronal de la construcción.

Ante este escenario, los constructores han dado la voz de alarma y destacado que resulta «imprescindible impulsar decididamente la oferta de vivienda y de suelo». Para ello, apuntan que «sería necesario avanzar en una regulación que aporte seguridad jurídica, desbloquear reformas como la Ley del Suelo, alcanzar un pacto de Estado que involucre a todas las administraciones y reforzar la colaboración público-privada para agilizar los procesos».

Junto a estas medidas estructurales, la CNC subraya en la conversación con este periódico que conviene implementar iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, y que incentiven la actividad constructora y la rehabilitación.

«Sin un enfoque integral que aborde de forma prioritaria el incremento de la oferta, difícilmente podrá corregirse un desequilibrio que amenaza con convertirse en una crisis de gran alcance y naturaleza distinta a la vivida en 2008», finalizan los expertos.