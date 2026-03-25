Lo ocurrido el pasado mes de enero en el mercado de la vivienda podría ser el comienzo de un cambio de paradigma en el sector inmobiliario. Mientras que las operaciones de compraventa de casas descendieron un 5%, las hipotecas aumentaron un 6,3%. ¿Cómo se explica esto? Para los expertos está claro: los fondos de inversión están saliendo de la ecuación porque ya, hasta para ellos, las viviendas están demasiado caras.

En conversación con este medio, Idealista explica que la concesión de préstamos hipotecarios sigue creciendo «debido al menor peso de los inversores y el incremento del precio de la vivienda, que obliga a la contratación de hipotecas».

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el primer mes del año se compraron 57.489 viviendas y el número de hipotecas constituidas fue de 40.273 préstamos. La diferencia entre ambas cifras cada vez es menor porque los inversores ya no encuentran atractivos o rentables los productos en venta.

Cae la demanda y se estabilizan los precios

Con estos datos, los portales inmobiliarios han advertido de que el mercado de la vivienda se está aproximando a una fase de estabilización, no tanto por un posible deterioro de la financiación como por los mencionados altos precios, que ya están impidiendo comprar a las personas interesadas. Continuará la necesidad, pero bajará la demanda por tratarse de cantidades inasumibles.

«Actualmente no parece probable un escenario con una retirada masiva y brusca de la demanda para la compra de una vivienda», apuntan desde Idealista. Sin embargo, subrayan que, debido a los elevados precios, «hay una parte de la demanda que se está retirando».

Este fenómeno se está percibiendo con mayor notoriedad en ciudades como Madrid, donde el número de operaciones se ha reducido un 20% interanual según el INE mientras Idealista confirma una subida del 10% de la oferta de viviendas en venta disponible en su portal.

«Como consecuencia, el ritmo de crecimiento de los precios en la ciudad se está atenuando y no es descartable que se estabilice en algunas zonas, o que incluso en próximos trimestres veamos como algunas zonas concretas reducen su precio», auguran desde la plataforma inmobiliaria.

En este contexto, la fuerte competencia bancaria mantiene los precios bajos y las hipotecas fijas siguen siendo las preferidas por los usuarios. Sobre ello, los expertos aseguran que en los próximos meses «veremos tanto una ligera ralentización del volumen de hipotecas formalizadas como una subida del precio medio de las mismas», todo debido al ajuste de los bancos en estos primeros meses del año.

Un alquiler escaso y caro

Si comprar resulta prácticamente imposible, el alquiler tampoco parece posicionarse como una opción aceptable. Según el portal inmobiliario, la oferta de viviendas en alquiler en España se ha reducido un 61% desde 2020, mientras que los precios han aumentado un 40% en el mismo periodo.

Un informe realizado por Idealista confirma que el incremento de la oferta durante la pandemia vino acompañado de una bajada de precios que incentivó a muchas familias a cambiar de vivienda o acceder al alquiler.

Sin embargo, señalan que, cinco años después, el escenario ha cambiado de forma significativa. Así, muchas de las viviendas que salieron al mercado en 2020 regresan ahora con precios un 40% superiores, pero en un contexto de menor disponibilidad y mayor demanda.