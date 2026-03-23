El Gobierno socialista que lucha contra el gran tenedor no predica con el ejemplo. Los ministros de Sánchez acumulan un amplio patrimonio inmobiliario en plena crisis de Vivienda en España. Sólo entre 10 miembros del Ejecutivo suman más de 30 casas, terrenos, varios locales y más de una decena de garajes. Mientras, el 70% de los menores de 35 años no puede comprar un piso en España.

Entre todos los miembros del grupo socialista destaca con cinco casas en propiedad el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Luis Planas declaró el pasado mes de agosto de 2023 —la última actualización pública— tener dos viviendas en Córdoba, otra en Málaga, un apartamento en Madrid y un piso en Marruecos que compró durante la crisis económica de España, en 2007.

Tan solo en un año el ministro se hizo con la vivienda madrileña, una de las casas de Córdoba y una finca en la misma provincia. A todo ello se le suma una plaza de garaje en propiedad.

Óscar Puente no se queda atrás. El polémico ministro de Transportes tiene seis bienes en su patrimonio inmobiliario, pero bajo el título de nuda propiedad. Esto significa que el ministro ha comprado dichos inmuebles sin el usufructo. Es decir, sin derecho a usarlos ni disfrutarlos porque en ellos residen otras personas.

Óscar López, el responsable del gabinete dedicado a la Transformación Digital y de la Función Pública, ostenta la titularidad de cuatro viviendas y una plaza de aparcamiento.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero cuenta con tres viviendas en Sevilla, un garaje y un local que alquila por 1.125 euros.

Sánchez y la ministra de Vivienda

El líder del Ejecutivo no se queda atrás. Sánchez aseguró en su última declaración de bienes ser propietario de dos viviendas y dos plazas de garaje en Madrid. Sin embargo, uno de los detalles que más llama la atención es la renta que percibe por el arrendamiento de inmuebles. El presidente percibe 12.845 euros anuales por alquiler. Es decir, más de 1.000 al mes.

Por su parte, la responsable del que ya es considerado el primer problema de los españoles, Rodríguez, declaró tener en diciembre del 2023 tener tres casas. Se trata de una vivienda en Ciudad Real con plaza de garaje y trastero a su nombre; una segunda en la provincia que compró en 2011 y una tercera con plaza de garaje que compró en 2018 y de la que no figura préstamo hipotecario en su declaración.