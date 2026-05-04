Desalojan un bloque de 16 viviendas en Palma tras el hundimiento del tejado sobre un piso octavo

Un edificio de ocho plantas con 16 viviendas ha tenido que ser desalojado este lunes en Palma después de que se desprendiera parte del techo sobre una de las viviendas, sin que haya herido a ninguno de los habitantes del bloque.

Los hechos han ocurrido sobre las 17.00 horas de este lunes en la calle Sant Novici y hasta allí se han desplazado la Policía Local, los Bomberos de Palma y Servicios Sociales, según han informado a Europa Press fuentes policiales y el Ayuntamiento de Palma.

Los bomberos han determinado la evacuación de todos moradores y ahora entrarán en diversos grupos, piso por piso, para inspeccionar el inmueble, aunque tratarán de facilitar la entrada de los afectados para sacar enseres personales. De este modo, los técnicos tratarán de averiguar si ha sido un incidente aislado y así asegurar la integridad de la estructura.

Consultados por la cantidad de personas han tenido que desalojar, han apuntado que en el momento del derrumbe había pisos que estaban vacíos, por lo que aún no se ha podido concretar el número de afectados cuando han ocurrido los hechos.

El edificio siniestrado está en el corazón del barrio palmesano de Foners. Se trata de una zona del Levante palmesano y está cerca del mar y también del centro histórico de la ciudad.

En la actualidad se caracteriza por una alta densidad de población, comercios de proximidad y pocas zonas verdes.

La mayoría de los edificios fueron construidos en los años 70 del siglo pasado. Predomina la multiculturalidad.

El Ayuntamiento de Palma determinará la posibilidad o no de que los habitantes de los 16 pisos desalojados puedan volver a sus domicilios con normalidad. Obviamente, la familia residente en la vivienda abordada por el tejado no podrá volver a su domicilio por un tiempo que quedará determinado por la reconstrucción del techo siniestrado.