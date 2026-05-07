«Peligro importante»: la AEMET pone en alerta naranja la Comunidad Valenciana por tormentas fuertes

Día de tormentas en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha puesto en alerta naranja por las fuertes lluvias que se darán en las provincias de Alicante y Valencia durante este jueves 7 de mayo. La Agencia Estatal de Meteorología también confirma la alerta amarilla por precipitaciones en la provincia de Castellón durante buena parte del día. También confirma otra bajada de las temperaturas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las tormentas que sucederán en la Comunidad Valenciana.

Este jueves 7 de mayo volverá a ser un día con fuertes lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana. La peor parte se la llevará el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, que está en alerta naranja por «peligro importante» de lluvias y tormentas. Entre las 07:00 horas y las 20:59 horas se espera una precipación acumulada en un hora de 40 mm. Entre las 12:00 horas y las 20:59 también se ha decretado la alerta amarilla por la precipitación acumulada en una hora de 20 mm en otras zonas como el interior de Alicante, de Valencia y Castellón.

«Cielo nuboso en el litoral y prelitoral central, con probables chubascos acompañados de tormenta, que pueden ser localmente fuertes; en el resto, poco nuboso con nubosidad de evolución diurna, y chubascos acompañados de tormenta en el interior», confirma la AEMET en su predicción sobre las tormentas que acontecerán en la Comunidad Valenciana durante este jueves 7 de mayo.

Con respecto a las temperaturas, la AEMET también ha avisado de temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en descenso en el interior. Las mínimas en la Comunidad Valenciana estarán en el interior de Catellón, donde bajarán a 6 ºC en Morella. A 9 ºC bajarán los termómetros en Requena, en el interior de la provincia de Valencia. La máxima del día en la Comunidad Valenciana será de 24º C en Orihuela (Alicante).

Tormentas en la Comunidad Valenciana

«Chubascos acompañados de tormenta por la mañana en el litoral y prelitoral del sur de Valencia y norte de Alicante. Por la tarde chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior», confirma la AEMET sobre la alerta naranja decretada en la Comunidad Valenciana.

La predicción del tiempo de la AEMET para este jueves 7 de mayo es la siguiente:

Nuboso en el litoral y prelitoral central, con probables chubascos acompañados de tormenta, que pueden ser localmente fuertes; en el resto, poco nuboso con nubosidad de evolución diurna, y chubascos acompañados de tormenta en el interior. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso en el interior, más ligero en el litoral. Viento flojo de dirección variable, cambiando a componente este en horas centrales.