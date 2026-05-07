Leticia Requejo revela el giro radical de Adrián Gordillo, ‘El Mecos’ de ‘Aída’: «Ha estado rehabilitándose»
"Ha decidido empezar de cero", ha explicado la periodista
Hace tan sólo unos meses, Adrián Gordillo volvió a la televisión y lo hizo para dar a conocer el complicado bache que estaba atravesando a nivel personal. «No estoy abajo, estoy en el infierno (…) Lo estoy pasando fatal, no tengo ni para comer», comentó ante las cámaras de El tiempo justo, programa presentado por Joaquín Prat en Telecinco. A pesar de haber interpretado a El Mecos en Aída durante unas diez temporadas, y de haber invertido en diversas ideas, el joven quedó en un estado de completa ruina. Todo eso sumado a la enorme dificultad que estaba teniendo a la hora de formar parte de nuevos proyectos: «En este momento hay muchos youtubers, tiktokers, muchos con un millón de seguidores… Ese millón de seguidores ve la película, caballero. Esa gente los sigue (…) Ves que no te han llamado y que lo hace otro con otro porcentaje».
Esto hizo posible que la frustración de Adrián Gordillo aumentase de forma considerable: «Nunca en mi vida he fallado en mi trabajo. Al revés, creo que todos los trabajos que he hecho los he afrontado con mucha profesionalidad. Siempre he dado el mil». Por si fuera poco, durante su paso por El tiempo justo hace tan sólo unos meses, el que interpretase a El Mecos en Aída también se pronunció sobre su hijo: «No le he podido pasar la manutención cuando yo no he tenido (…) Le quiero comprar unos regalos de Reyes a mi hijo que no le quepan con la puerta». Es por eso que no dudó en aprovechar la visibilidad que le estaba ofreciendo el programa de Telecinco para pedir trabajo públicamente.
A pesar de todo, hay que recordar que ese testimonio quedó empañado después de que se hicieran públicas unas imágenes de lo más comprometedoras. En ellas, podíamos ver a Adrián Gordillo saqueando diversos vehículos. Una acción que él mismo reconoció en El tiempo justo, programa que sirvió de altavoz para dar a conocer su historia.
Aunque eso fue un duro batacazo para él, parece que el actor ha querido dejar esa etapa atrás. ¿De qué forma? Comenzando a reconstruirse. Ha sido Leticia Requejo, periodista y colaboradora del programa que presenta Joaquín Prat de lunes a viernes en Telecinco, la encargada de compartir más datos sobre este asunto gracias a los datos que le había facilitado su compañero Álex Álvarez.
«Ahora mismo está muchísimo mejor», comenzó diciendo la colaboradora bajo la atenta mirada de sus compañeros. Y añadió: «Ha estado tres meses cuidándose, rehabilitándose y ha decidido empezar de cero». Por si fuera poco, la periodista ha reconocido que Adrián Gordillo no ha estado solo durante este proceso, puesto que ha estado acompañado en todo momento por compañeros de profesión: «Podemos decir que está en un buen momento, que está empezando a vivir y con ganas de comerse la vida».