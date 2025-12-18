Adrián Gordillo, ‘El Mecos’ en ‘Aída’, sobre su dura situación: «Nunca en mi vida he fallado»
Pide una oportunidad
En las últimas horas, el equipo de El tiempo justo, programa presentado por Joaquín Prat, sorprendió con la emisión de una entrevista que no dejó indiferente a nadie. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la de Adrián Gordillo, actor que interpretó a El Mecos en la serie Aída. Entre otras cuestiones, se sinceró sobre las circunstancias por las que ha acabado en la ruina. Horas más tarde, ha reaparecido en plató para dar muchos más detalles sobre cómo se encuentra. Fue entonces cuando aseguró que su vida nocturna nada tenía que ver con su situación, puesto que ha negado en rotundo que eso explique su falta de oportunidades en el ámbito laboral: «Hay gente con 50 años que sigue estando de noche», aseguró. Lo que sí ha querido comentar es que, con el auge de los creadores de contenido en redes sociales, ha aumentado la dificultad para acceder a nuevos proyectos.
«En este momento hay muchos youtubers, tiktokers, muchos con un millón de seguidores… Ese millón de seguidores ve la película, caballero. Esa gente los sigue», comentó el actor, bajo la atenta mirada de Joaquín Prat. Pero no todo quedó ahí, puesto que quiso aprovechar la ocasión para pronunciarse sobre «prácticas muy turbias» que tienen estrecha relación con varias promesas que no llegaron a materializarse: «Ves que no te han llamado y que lo hace otro con otro porcentaje». Esto ha hecho posible que esa sensación de frustración y desamparo comenzase a aumentar de forma considerable: «Nunca en mi vida he fallado en mi trabajo. Al revés, creo que todos los trabajos que he hecho los he afrontado con mucha profesionalidad. Siempre he dado el mil». Durante su paso por El tiempo justo, Adrián Gordillo aseguró que, durante su etapa en la serie Aída, ya tenía dificultades económicas. A pesar de todo, no quiso comentárselo al resto de compañeros: «Yo soy muy mío».
Esa discreción que tanto ha caracterizado al actor que interpretó a El Mecos ha marcado, de lleno, su forma de afrontar los problemas. Eso sí, su único gran apoyo es su hermano, con quien, a pesar de todo, «ha intentado tirar para adelante». Por si fuera poco, el invitado de El tiempo justo se sinceró sobre su hijo, a quien considera su principal razón para seguir adelante.
«No le he podido pasar la manutención cuando yo no he tenido», reconoció, entre lágrimas. Todo ello mientras daba gracias a los abuelos del pequeño por el apoyo que le han brindado en todo momento. Poco después, Joaquín Prat le hizo saber que varias personas se habían puesto en contacto con el programa para ofrecerle ayuda.
Una información que, como era de esperar, hizo que Adrián Gordillo se emocionase mucho. Es más, no tardó hacer hincapié en su disposición más absoluta a trabajar en cualquier ámbito: «Le quiero comprar unos regalos de Reyes a mi hijo que no le quepan con la puerta», comentó, con cierta esperanza tras la ayuda que estaba recibiendo a través de El tiempo justo.