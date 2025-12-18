Rocío Carrasco recuerda a Rocío Jurado en ‘Hasta el fin del mundo’: «Murió hace 20 años, pero…»

La pasada noche del 17 de diciembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva entrega de Hasta el fin del mundo. El popular formato de aventuras por Latinoamérica se ha convertido en uno de los más vistos del momento. Y es que, el público está teniendo la oportunidad de ver cómo celebridades como Rocío Carrasco o Alba Carrillo, entre muchos otros, tienen que ingeniárselas para llegar a su lugar de destino. Todo ello sin recurrir a ningún transporte aéreo. Un reto que nos está dejando momentos inolvidables, de eso no cabe duda.

De esta manera, en el programa de anoche, los espectadores pudieron ver cómo Rocío Carrasco volvió a tener el recuerdo de su madre muy presente con ella. La colaboradora televisiva está viviendo la aventura junto a su compañera, Anabel Dueñas. Un recorrido que ya las ha conducido por Argentina y que, poco a poco, las está llevando a la final. Así pues, hasta la fecha, Carrasco ha recordado a Rocío Jurado por comentarios o por su paso por un hotel colombiano donde solía acudir con ella. Pero, en esta ocasión, todo sucedió cuando un grupo de jóvenes evangelistas le preguntaron directamente por su madre.

Rocío Carrasco, sobre su madre: «Sigue siendo muy importante»

La concursante ha dejado claro, desde el primer momento, que nunca en su vida ha utilizado la figura de su madre para conseguir cosas. Una situación que tampoco iba a llevar a cabo en Hasta el fin del mundo. «Yo no he ido nunca a ningún sitio y he dicho, estoy aquí, mi madre es… No me ha gustado nunca», comentó en su momento. De hecho, lo único que ha dicho es que su madre era alguien muy conocida en España. Pues, no quiere que esto suponga ningún tipo de trato especial hacia ella.

Sin embargo, en esta etapa del viaje sí se sinceró. «Mi madre era, y para mí es, una artista muy importante en España», dijo. Rocío Jurado era y es una de las personas más relevantes de su vida. Por ello, siempre tendrá bonitas palabras hacia ella, por mucho que pase el tiempo. «Murió hace 20 años, pero sigue siendo muy importante. Ella es de antes, de ahora y lo será», comentó emocionada.

Unas palabras que eran confirmadas por Anabel Dueñas. Recordemos, Rocío Jurado falleció en el 2006 tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. Un triste adiós con el que dejó completamente desolados a sus seres queridos. Pero, también, a todo un país. Y es que, la artista logró escribir su nombre en lo más alto de la industria musical española.

«Me parece maravilloso disfrutar del anonimato, es una maravilla. Al ser personas que no me conozcan, incluso me puedo soltar más. Tengo ganas de subirme a un autobús que nadie me conozca», comentó Rocío Carrasco al inicio del formato. Pues, este fue uno de los motivos que la animaron a realizar esta apasionante y agotadora aventura.