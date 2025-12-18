El Plan VIVE -una de las apuestas del Gobierno de la Comunidad de Madrid para aumentar la oferta de viviendas en la región- ha conquistado a Bruselas. En un documento elaborado por la Comisión Especial sobre la Crisis de Vivienda de la Unión Europea (UE), al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Comisión Europea pone las políticas de Vivienda de la región como ejemplo para el resto de países europeos hasta en cinco ocasiones.

En el texto, la Comisión menciona hasta cuatro veces el plan por el que la región está poniendo suelo público propiedad de la Administración a disposición del mercado para multiplicar por cuatro la capacidad de construcción de vivienda de alquiler a precio asequible.

De hecho, poner en valor que el Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso construya «más de 13.000 viviendas a un precio hasta un 40% inferior al del mercado para grupos vulnerables y jóvenes» mediante colaboraciones público-privadas y con el apoyo del BEI.

El proyecto elogiado por Bruselas en el escrito es el mismo que hace tan solo unas semanas se apropió el Gobierno de Sánchez, tal y como adelantó este periódico. Aquellas promociones de viviendas en obras del Plan VIVE de la Comunidad de Madrid (CAM) donde el Ejecutivo colocó carteles atribuyéndose la propiedad son para el Parlamento Europeo un ejemplo de «gran iniciativa» para fomentar la colaboración público-privada: «Permite construir miles de viviendas asequibles (unas 8.500 en cuatro años) que no serían viables sin las subvenciones correspondientes», halaga.

«Ha generado miles de nuevas licencias de obra en la ciudad y zonas aledañas y tiene como objetivo liberar espacio infrautilizado (…) ofrece suelo público listo para construir a promotores durante 50 o 75 años. Este modelo se está adoptando en otras comunidades como Andalucía, Valencia y Cataluña», reza en un fragmento el análisis.

Sin embargo, esta no es la única medida madrileña que ensalza en el estudio sobre las necesidades de los hogares europeos la Comisión. También pone en valor, como ejemplo español, que el Ejecutivo de Ayuso «haya introducido un régimen regulatorio temporal mediante la Ley 3/2024 para permitir que terrenos y edificios destinados a oficinas se conviertan en viviendas de alquiler asequible sin modificaciones formales del plan urbanístico», subraya.

Madrid y Valencia, ejemplos de inclusión

Además de las iniciativas de la CAM, la comisión de Vivienda de Bruselas dedica un apartado a destacar las políticas del Ayuntamiento de Madrid como ejemplo de incorporación de la perspectiva de género en los sistemas de vivienda de los Estados miembros.

Concretamente, menciona y elogia que «la Empresa Municipal de Vivienda EMVS (Madrid) apoye iniciativas de alquiler social que proporcionan vivienda a mujeres en situación de vulnerabilidad y colabore con ONG para garantizar un apoyo adecuado».

Sin embargo, Bruselas no solo aplaude a José Luis Martínez-Almeida, sino que también destaca la política municipal de otro ayuntamiento del Partido Popular (PP), el de Valencia. Según recoge el estudio, la entidad pública de vivienda AUMSA del consistorio liderado por María José Catalá «aplica la transversalidad de género en su estrategia de vivienda con criterios y listas de verificación para un diseño urbano y una vivienda con perspectiva de género».