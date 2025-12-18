La confesión de Fernando Esteso que hace saltar las alarmas: «Me tomo 10 pastillas y…»

Fernando Esteso, figura imprescindible en la historia del humor español y protagonista de una de las parejas artísticas más reconocidas junto a Andrés Pajares, ha vuelto a convertirse en noticia tras su aparición en Fiesta, el programa de Telecinco presentado por Emma García. En una entrevista marcada por la honestidad y la emoción, el actor realizó un repaso sincero de su trayectoria, habló abiertamente de sus problemas de salud y reflexionó sobre una vida en la que no han faltado los excesos, los tropiezos y también los aprendizajes.

Esteso, consciente del peso que los años han dejado en su cuerpo, se expresó sin dramatismos pero también sin esconder la realidad que acompaña a su día a día. Lo hizo con la naturalidad de quien ha aprendido a convivir con los achaques propios de la edad: «Por la mañana me tomo diez pastillas y estoy como nuevo». La frase, lanzada con la espontaneidad que lo caracteriza, provocó sonrisas en el plató pero encendió las alarmas entre quienes conocen la fragilidad de su estado físico.

Las confesiones de Fernando Esteso

La conversación con Emma García permitió a Fernando Esteso repasar episodios que han condicionado su salud en los últimos años. Su trayectoria profesional, repleta de rodajes, giras y largas temporadas de trabajo, convivió durante décadas con un ritmo de vida que hoy reconoce que tuvo un impacto evidente. En 2021 sufrió una insuficiencia respiratoria derivada de una bronquitis, una crisis que lo obligó a alejarse de los escenarios durante meses y que marcó un antes y un después en su capacidad física.

El propio actor lo admitió sin rodeos: «Probé cosas que no debería», dijo al recordar la relación con el alcohol y los excesos que marcaron parte de su vida durante los años de éxito masivo. No lo hacía desde el arrepentimiento, sino desde la lucidez que proporciona la distancia. Consciente de que su profesión lo rodeaba de tentaciones, explicó que, aunque aquel estilo de vida formaba parte del ambiente habitual en los años de mayor popularidad, su organismo terminó pasándole factura.

Sus seguidores saben que su salud ha atravesado etapas comprometidas, pero escuchar al propio Esteso verbalizarlo con serenidad y sinceridad aportó una dimensión más íntima a su relato.

Aun así, su discurso nunca perdió el tono optimista que siempre lo ha definido. Hablando de los momentos duros que la vida le ha presentado, aseguró: «He pasado por altibajos, pero cuando hay uno, toca apechugar y levantarse». Una reflexión que condensa su manera de entender el paso del tiempo: aceptar las caídas, asumir los errores y seguir mirando hacia adelante. Su visión, forjada tras ocho décadas de experiencia y una carrera plagada de éxitos y desafíos, transmite una madurez que contrasta con el ritmo frenético que marcó buena parte de su vida profesional.

Fernando Esteso ha sido muy sincero

Durante la entrevista, Fernando Esteso también aprovechó para reflexionar sobre su relación con el pasado. A pesar de haber atravesado adicciones, problemas respiratorios, crisis personales y complicaciones derivadas de su propia carrera, aseguraba no renegar de ninguna de las decisiones que formaron su historia. «No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Quise formar una familia como me enseñaron mis padres y así fue», expresó con contundencia.

La afirmación revela una perspectiva serena: para él, incluso los episodios más oscuros están integrados dentro de una vida que considera plena. Esteso reivindica la importancia de asumir la propia biografía sin idealizarla ni maquillarla, entendiendo que cada etapa, incluso aquellas marcadas por el descontrol, lo condujo hacia la persona que es hoy. Su manera de narrarlo combina nostalgia, aceptación y un agradecimiento profundo hacia la familia que logró construir a pesar de la exigencia de su profesión.

Los grandes apoyos de Esteso

Lejos del bullicio del cine y la televisión, Fernando Esteso ha encontrado en su hogar el espacio de calma que durante décadas le fue esquivo. Vive acompañado por sus dos hijos, Arancha y Fernando, quienes se han convertido en su principal red de apoyo y en una parte fundamental de su bienestar. En la entrevista quiso dejar claro lo que significa esta convivencia para él: «Estoy feliz. El mejor regalo de la vida es estar junticos», confesó emocionado, demostrando que su prioridad actual es disfrutar del tiempo que antes no podía dedicar plenamente a su familia.

A su núcleo íntimo se suma Torch, un pequeño perro que ha revolucionado el ambiente de la casa, aportando alegría y armonía en una etapa marcada por la búsqueda de tranquilidad. Esteso, visiblemente nostálgico al recordar los años que pasó viajando, rodando y cumpliendo compromisos profesionales, expresaba una reflexión cargada de sinceridad: «Me arrepiento de no haber pasado más tiempo con mis hijos cuando eran pequeños». Un reconocimiento que evidencia el peso que para él ha adquirido la vida familiar y que convierte este presente en una especie de segunda oportunidad.