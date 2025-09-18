Fernando Esteso habla sin tapujos sobre sus adicciones delante de Sonsoles Ónega

Fernando Esteso le ha dado una entrevista a Sonsoles Ónega en Y ahora Sonsoles y ha hablado de un tema muy delicado que, hasta la fecha, era un auténtico secreto. El artista se ha sincerado sobre sus adicciones y ha admitido que ha probado «alguna cosa que no debería haber probado». Sin embargo, cuando la presentadora le ha preguntado si estaba arrepentido, ha contestado: «¿Para qué? ¿Cómo me voy a arrepentir? Lo importante es no hacerlo. ¿Arrepentirse? Volvemos a lo mismo. Si te arrepientes de algo, es que sigues pensando en ello». Y después ha añadido: «¡Qué cosas más profundas estoy diciendo!».

Fernando Esteso tiene 80 años y en 2021 se retiró de los focos a causa de una insuficiencia respiratoria. Desde entonces, se encuentra en un segundo plano y apenas participa en los medios de comunicación, pero ha hecho una excepción con Sonsoles Ónega. La comunicadora ha sido directa y le ha preguntado por los hábitos que llevaba a cabo durante su faceta dorada. Esteso, sin tapujos, ha respondido: «A mí me ha gustado beberme mi copa, fumarme mi puro…».

Y ahora Sonsoles se ha desplazado hasta Valencia, ciudad donde vive el actor, para charlar con él y actualizar su situación. Hay mucha gente que le ha perdido la pista, pero lo cierto es que estamos delante de uno de los intérpretes más reputados de su generación. Actualmente, algunas de las películas que ha protagonizado Fernando serían impensables porque hay más códigos que antes. Él no está de acuerdo con esto y afirma que «cada vez estamos más sujetos al idiota».

El lamento de Fernando Esteso

Esteso ha trabajado en la pequeña pantalla durante mucho tiempo, pero la Academia del Cine no ha reconocido su ejercicio profesional y el artista se ha lamentado por ello durante su intervención en el programa de Sonsoles Ónega. «Estarán esperando a que palme para darme el Goya de Honor», ha comentado entre risas. El que sí ha recibido un reconocimiento ha sido su ex compañero Andrés Pajares después de haber participado en la película ¡Ay, Carmela!.

Andrés Pajares y Fernando Esteso. (Foto: Gtres)

Durante unos años, Pajares y Esteso formaron un equipo indestructible. Emma Ozores se encontraba en el plató de Y ahora Sonsoles mientras Fernando daba su entrevista y afirmó que esta dupla «ha hecho feliz con a muchísima gente con su trabajo». Sin embargo, ambos estaban sometidos a mucha presión y en 1984, después de emitirse una película llamada La extraña pareja, pensaron que lo mejor era separar sus caminos.

Esteso cree que, de alguna manera, el público le castigó por separarse de Andrés Pajares, pues casi nadie entendió la ruptura. Aparentemente tenían todo lo que los actores podían soñar: éxito, fama y dinero. No obstante, la realidad es diferente a las apariencias y los artistas se sentían estancados, así que optaron por emprender aventuras profesionales distintas.

La vida actual de Esteso

Fernando Esteso en un evento. (Foto: Gtres)

Después de haber protagonizado películas tan valoradas como Los Bingueros, Yo hice a Roque III o Al este del oeste, el actor disfruta de una etapa marcada por la tranquilidad. Hace unos años realizó un pequeño cameo en la serie La que se avecina, dirigida por los hermanos Caballero, pero no ha vuelto a participar en otro proyecto importante.

Actualmente, Esteso ha dejado atrás el mundo del destape para centrarse en su faceta familiar. Cuenta con el apoyo de su entorno y tiene una relación estupenda con sus hijos, Fernando y Arancha.