Al descubierto los detalles de la actual amistad de Andrés Pajares y Fernando Esteso

Fernando Esteso y Andrés Pajares se consolidaron como uno de los dúos cómicos más exitosos de los años 70 y 80. Rodaron juntos varias películas, siendo muchas de ellas consideradas como las más representativas del cine de destape. Este aspecto, a la par que les ofreció un éxito arrollador, también les obligó a hacer frente a diferentes críticas por su contenido. No obstante, su conexión delante de las cámaras en unos tiempos marcados por la transición llevó su carrera hasta el punto más alto. Sin embargo, para sorpresa de muchos, y en el mejor momento de su trayectoria, decidieron inesperadamente tomar caminos por separado.

En diferentes entrevistas, Esteso ha explicado que el cansancio fue uno de los motivos principales de su ruptura profesional, añadiendo que las exigencias del cine les agotaron por completo. Además, se suma que ambos decidieron optar por géneros distintos. Mientras que Esteso continuó en la comedia, Pajares buscó reinventarse en el cine más serio. Aunque nunca destaparon mayores detalles sobre su distanciamiento, ambos siempre han mostrado un respeto mutuo por el otro. De hecho, a día de hoy, continúan apoyándose en cada uno de sus pasos profesionales.

Andrés Pajares y Fernando Esteso. (Foto: Gtres)

Sin ir más lejos, este martes, 26 de noviembre, Fernando Esteso ha presentado los vinos Bodega Falcón de su propia selección y entre los invitados, se encontraba Andrés Pajares, quien no ha dudado en arropar al actor en su último proyecto. Como no podía ser de otra manera, los medios han aprovechado la intervención de Fernando para preguntarle sobre su amistad con su antiguo compañero de trabajo, para el que solo ha tenido buenas palabras: «Nos llamamos y nos preocupamos por nuestra salud. […] Tenemos una comunicación constante», desvelaba. Por su parte, Andrés Pajares, aunque ha accedido a posar en el photocall del evento, ha preferido no dar declaraciones a las cámaras encargadas de cubrir el acto.

Fernando Esteso en la presentación de los vinos Bodega Falcón de su propia selección. (Foto: Gtres)

Además de Pajares, Esteso también ha contado con el apoyo de Santiago Segura, Edmundo Arrocet, Carlos Herrera, Jesús Álvarez, Javier Arco Castillo (más conocido como Poty en la esfera pública), Ainhoa Arteta y Luis Larrodera, entre otros.

Estas últimas declaraciones de Esteso ponen de manifiesto que, además de haber compartido momentos de gran éxito, ambos actores mantienen una amistad inquebrantable. La conexión que demostraron en pantalla, su química natural y la complicidad cultivada a lo largo de los años convirtieron su relación en algo mucho más profundo que una simple colaboración profesional. Esta amistad, forjada en la época dorada de la comedia española, sigue siendo un símbolo del legado que dejaron en el corazón de sus seguidores.