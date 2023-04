Andrés Pajares cumple 83 años convertido en un hombre polifacético. Sus inicios laborales fueron como actor cómico en salas de fiestas y, antes de formar su propia compañía de revistas, compartió escena con Sara Montiel y Rocío Jurado. Fue en 1979 cuando dio el salto a la gran pantalla junto a Fernando Esteso, con quien trabajó hasta en once películas. Sin embargo, la culminación de su carrera en el mundo de la interpretación llegó en 1990 con ¡Ay, Carmela!, película con la que consiguió un Goya y el premio a mejor actor del Festival de Montreal.

Pero además de actor, director, guionista y humorista, el nombre de Andrés Pajares también es conocido en nuestro país por su vida privada, de la que ha hablado en más de una ocasión en los platós de televisión. Pero si por algo ha estado marcada la vida del madrileño ha sido por los escándalos. Ahora se mantiene en un discreto segundo plano, pero un día protagonizó el papel couché por el distanciamiento de su hija Mari Cielo, su divorcio de Conchi Alonso o sus presuntas amenazas con armas de fuego.

La dura relación con su hija

Su relación comenzó a deteriorarse tras el divorcio de sus padres, pero hubo un episodio en el que Mari Cielo dijo basta: «Me rompí el cráneo y el pubis, estaba en la UCI y mi padre no vino. Me dijo que no se encontraba bien de salud, por su espalda, pero en el tiempo que estuve en el hospital se fue de vacaciones a Marruecos». En febrero de 2022, padre e hija pudieron dejar sus diferencias a un lado y anunciaron su reconciliación: «Con Mari Cielo me he reconciliado. El pasado, pasado está. Es mi hija y la quiero. Gracias a Dios, hoy en día mantengo una estupenda relación con los tres».

Un episodio con policía incluida

Corría 2008 cuando su nombre volvió a sonar con fuerza y no por nada bueno. Según trascendió, varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron que detenerle por un delito de amenazas a los miembros de un bufete de abogados de Madrid, a los que intimidó con un arma simulada y un aerosol irritante. Una ambulancia tuvo que atender a tres heridos que presentaban pequeñas contusiones por agresión; dos de ellos fueron trasladados al centro hospitalario de la zona.

Un matrimonio convulso

Andrés Pajares y Chonchi Alonso se dieron el ‘sí, quiero’ en 1974, pero de esta relación apenas ha hablado de forma pública. De quien sí lo ha hecho ha sido de su primer amor, María del Carmen Burguera, a quien menciona en su libro autobiográfico. Una historia de amor marcada por la tragedia. Tras un accidente de coche de caballos de la época, Maby -su nombre artístico- tuvo que permanecer ingresada, momento en el que le descubrieron un cáncer de pulmón y osteomelitis. «Mi mujer se puso entonces gravemente enferma. Sufrió lo indecible. A los 33 años, Maby subió al cielo como un angelito. No me cabe duda de que está allí», dijo Andrés.

Pero en estas memorias, el actor no menciona en ningún momento a Conchi, su esposa y madre de su hija Mari Cielo. Esta dejó su trabajo para centrarse en la familia mientras Pajares se convirtió en un actor inmensamente popular. Pero la cara B de la fama no tardó en salir a la luz. Aunque Conchi llevaba décadas sin salir en las pantallas, de vez en cuando aparecía en el papel couché mostrando una imagen de familia feliz. Hasta 1997, cuando todo estalló. «Chonchi declaró que tomó la decisión de salir corriendo del lado de su marido un día tras llegar a casa de un viaje y encontrarse con un panorama difícil de digerir. Eso hizo que se fuera a vivir a un apartamento. Jamás ha querido revelar qué circunstancias ocurrieron», informaron los medios de comunicación. Ese mismo año, Andrés Pajares volvió a encontrar el amor de la mano de otra Conchi, esta vez Jiménez.