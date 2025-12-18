Maduro desafía a Trump: «Un gobierno títere no duraría ni 47 horas en Venezuela»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha lanzado un desafío a Estados Unidos asegurando que cualquier intento de cambio de gobierno en Venezuela sería un fracaso. «Un gobierno títere no duraría ni 47 horas», ha dicho este jueves el dictador venezolano durante un acto retransmitido por la cadena estatal VTV.

Maduro ha acusado a Washington de pretender convertir Venezuela en una «colonia» mediante la imposición de un gobierno que, según sus palabras, entregaría la soberanía y las riquezas nacionales.

Estas declaraciones llegan un día después de que Trump haya ordenado el bloqueo de petroleros venezolanos y exigido la devolución del crudo que, según la Casa Blanca, pertenece legítimamente al pueblo venezolano. Una medida que se suma a la reciente designación del Gobierno de Maduro como «organización terrorista» por parte de Estados Unidos.

El régimen chavista ha denunciado lo que califica como «inmensidad de las agresiones» y la «pretensión guerrerista y colonialista» de Washington, elevando el tono de la confrontación bilateral a niveles nunca vistos.

Llamamiento a Colombia

En un giro sorprendente, Maduro ha hecho un llamamiento directo a los militares colombianos para forjar una «unión perfecta» contra lo que denomina «el imperio estadounidense». Invocando el legado de Simón Bolívar, el mandatario venezolano ha apelado a la solidaridad grancolombiana como escudo frente a las presiones internacionales.

«Cuánto han hecho por dividirnos a Colombia de Venezuela, todos los días», se ha lamentado el dictador, que ha extendido su mensaje al «pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas» y especialmente a las Fuerzas Armadas del país vecino, que dice conocer «muy bien».

Además Maduro ha mantenido una conversación telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la que ha denunciado el supuesto «asedio» contra su país. El régimen venezolano ha solicitado urgentemente una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir lo que considera una «agresión abierta y criminal» por parte de Estados Unidos.

La escalada de tensiones llega en un momento crítico para el chavismo, que enfrenta una creciente presión internacional tras las cuestionadas elecciones presidenciales y el rechazo generalizado a reconocer la legitimidad de Maduro para un nuevo mandato.