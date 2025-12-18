VIVLA eleva su financiación a 55 millones, impulsado por Fasanara, para impulsar su expansión en Europa

VIVLA, la compañía europea líder en el modelo de copropiedad de segundas residencias, ha ampliado su capacidad de financiación hasta 55 millones de euros, con el objetivo de impulsar la adquisición de activos residenciales en mercados estratégicos de Europa.

La operación ha sido estructurada y liderada por el fondo de inversión alternativa Fasanara Capital, con sede en Londres y más de 5.500 millones de dólares en activos bajo gestión, que ha proporcionado la financiación senior. El tramo junior ha sido aportado por Extension Fund.

La operación refuerza la solidez financiera de la compañía a largo plazo y consolida la copropiedad vacacional como una categoría inmobiliaria madura, validada por capital institucional y preparada para escalar de forma sostenida en Europa.

La financiación se ha estructurado como una línea de crédito respaldada por activos inmobiliarios, dotando a VIVLA de un compromiso de deuda alineado con su estrategia de crecimiento a largo plazo.

Esta estructura permite a la compañía contar con una capacidad anual de adquisición de viviendas superior a los 200 millones de euros, manteniendo un plazo medio de rotación de activos de aproximadamente tres meses, reforzando la eficiencia en el uso del capital y la disciplina en el despliegue de su inversión.

Como parte de la operación, Fasanara Capital ha ampliado su línea de financiación de deuda senior hasta 50 millones de euros, reafirmando su papel como socio estratégico de capital a largo plazo. Esta financiación se complementa con un tramo adicional de 5 millones de euros en venture debt aportado por Extension Fund, dando lugar a una estructura de capital diversificada y diseñada para respaldar un crecimiento sostenido.

Tracción y escala operativa

A cierre de 2025, VIVLA gestiona una comunidad de más de 400 familias propietarias, con presencia en 12 destinos estratégicos de España y el sur de Europa, y una cartera activa de más de 70 viviendas en distintas fases de adquisición y rotación, con un valor superior a los 100 millones de euros.

En los últimos meses, VIVLA ha registrado un fuerte impulso comercial en destinos prime como Baqueira, Cantabria, e Ibiza, donde la elevada demanda y la rápida absorción de los activos han reforzado la validación del modelo incluso en mercados de alta exigencia, ticket elevado y oferta limitada. Esta tracción confirma la capacidad de la compañía para operar con éxito en entornos inmobiliarios complejos y altamente competitivos.

De cara a los próximos 12 meses, VIVLA prevé alcanzar los 125 activos en España, ampliar su presencia en nuevos destinos como Mallorca, Canarias y la Costa del Sol, y superar las 750 familias propietarias, reforzando así la escala y liquidez de su plataforma.

La ampliación de la financiación permitirá a VIVLA avanzar de forma decisiva en sus principales prioridades estratégicas:

Expansión acelerada del portafolio en mercados clave

Entrada progresiva en nuevos mercados europeos

Inyectar mayor liquidez al mercado secundario de propietarios

Refuerzo de su infraestructura tecnológica para una gestión integral, transparente y escalable

Consolidación del modelo operativo más eficiente del sector

Desde su lanzamiento, VIVLA ha desarrollado un modelo que combina tecnología propia, eficiencia operativa y gestión integral de la copropiedad, alineado con nuevas tendencias de uso, flexibilidad y estilo de vida. La compañía opera hoy como una empresa diseñada para ofrecer estabilidad, confianza y simplicidad a largo plazo a sus propietarios.

Esta operación de deuda se suma a la ronda de capital de 8 millones de euros cerrada en julio de 2025, ampliada con un millón adicional suscrito por propietarios de viviendas VIVLA en diciembre. En conjunto, la compañía ha movilizado 64 millones de euros en financiación a lo largo de 2025, reforzando su posición como uno de los actores más sólidos y capitalizados del nuevo mercado de la copropiedad inmobiliaria en Europa.