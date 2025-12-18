Dimite el jefe de redes sociales de Vox tras ser denunciado por acoso sexual a un menor

Javier Esteban, responsable de redes sociales de Vox, ha comunicado este jueves su renuncia al cargo que ocupaba y la baja del partido dirigido por Santiago Abascal, después de conocerse una denuncia por acoso sexual a un militante cuando el denunciante tenía 16 años. El implicado ha defendido que demostrará su inocencia y ha acusado a los dirigentes de Revuelta, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, de estar detrás de esta denuncia.

En un mensaje compartido en la red social X, Esteban ha contado que el 30 de noviembre denunció que Jaime Hernández y Pablo González Gasca, dirigentes de la organización juvenil, «se negaban a enseñar las cuentas que solamente ellos manejan en Revuelta».

«Ahora ellos, después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras, pretenden presentarme como una mala persona. No lo soy. No he agredido a nadie en mi vida. Y demostraré mi inocencia», ha señalado Esteban.