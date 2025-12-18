Vox

Dimite el jefe de redes sociales de Vox tras ser denunciado por acoso sexual a un menor

Javier Esteban ha acusado a los dirigentes de Revuelta de estar detrás de la denuncia

Javier Esteban, redes sociales vox
Nacho Atanes

Javier Esteban, responsable de redes sociales de Vox, ha comunicado este jueves su renuncia al cargo que ocupaba y la baja del partido dirigido por Santiago Abascal, después de conocerse una denuncia por acoso sexual a un militante cuando el denunciante tenía 16 años. El implicado ha defendido que demostrará su inocencia y ha acusado a los dirigentes de Revuelta, Jaime Hernández y Pablo González Gasca, de estar detrás de esta denuncia.

En un mensaje compartido en la red social X, Esteban ha contado que el 30 de noviembre denunció que Jaime Hernández y Pablo González Gasca, dirigentes de la organización juvenil, «se negaban a enseñar las cuentas que solamente ellos manejan en Revuelta».

«Ahora ellos, después de haber filtrado todo tipo de audios y de mentiras, pretenden presentarme como una mala persona. No lo soy. No he agredido a nadie en mi vida. Y demostraré mi inocencia», ha señalado Esteban.

