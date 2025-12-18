‘Julito’, el conseguidor de Zapatero, controla un imperio de 20 millones de euros desde una nave de Alicante

El empresario alicantino Julio Martínez Martínez Julito, detenido, tal como adelantó en primicia OKDIARIO, la semana pasada por presunto blanqueo de fondos en el caso Plus Ultra, controla un conglomerado de más de 20 sociedades mercantiles que acumulan activos por valor de 20 millones de euros según ha podido constatar este periódico tras analizar los registros mercantiles de todas esas compañías. El entramado empresarial abarca desde la aviación hasta la gestión inmobiliaria, pasando por la consultoría estratégica, la programación informática y la agricultura.

La cifra supera ampliamente los 20 millones de euros y dibuja un complejo mapa societario cuyo epicentro se sitúa en una nave industrial de Petrer (Alicante), donde tienen su domicilio social la mayoría de estas entidades. Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospechan que este empresario, conocido como Julito, habría actuado como testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El análisis de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil revela que la mayoría de estas sociedades se dedican al «alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia», según consta en sus objetos sociales.

Fuentes de Elda consultadas por este periódico explican que Martínez es «un empresario discreto que lleva mucho tiempo trabajando» y que ha sorprendido su nexo con Zapatero, con quien sale a correr frecuentemente por Madrid. Los vecinos sabían que había hecho «mucho negocio consiguiendo terrenos para supermercados por la zona».

Entramado inmobiliario

Entre las principales sociedades del grupo destaca CAS Capital SL, con activos por valor de 3.775.849 euros según su balance de 2018 –varias de las empresas llama la atención que no tienen sus cuentas al día–. Le sigue de cerca Compañía Arrendadora de Superficies SL, que alcanza los 3.951.648 euros en ese mismo ejercicio. Otra empresa que destaca es Zenzap SL, que acumula 3.262.587 euros.

Las compañías le han reportado grandes cantidades por el uso de esos terrenos para levantar supermercados por diversas zonas de España en el plano inmobiliario, según explican fuentes conocedoras del negocio.

Castrum Locator SL, con domicilio en Elda y activos por 2.009.517 euros, y Arrendamientos Carabassi SL, que alcanza los 2.084.480 euros, completan el núcleo duro del emporio inmobiliario de Martínez Martínez y su familia.

Otras sociedades de menor tamaño, pero igualmente significativas, son Zenitram Partners SL (858.939 euros), Merida Capital SL (898.734 euros) y ASP Rentas SL (770.165 euros). Esta última tiene su sede en la urbanización El Mirador de Vera (Almería), el mismo enclave donde Zapatero mantuvo su residencia veraniega.

La nave en Elda, Alicante.

Aviación y tecnología

Fuera del sector inmobiliario, destaca Voli Analítica SL, con sede también en Vera y activos por 215.036 euros en 2022. Su actividad principal es el «transporte aéreo de pasajeros», lo que conecta directamente con la investigación sobre Plus Ultra. Personas que han conocido personalmente a Julio Martínez también precisamente conocían de sus negocios de la aviación, señalan las mismas fuentes.

Esa compañía registró una cifra de negocios de 27.272 euros en 2022, aunque cerró ese ejercicio con pérdidas de 31.005 euros. IOT Domotic Europe SL, dedicada a «actividades de programación informática», presenta activos por 114.255 euros y facturó 68.000 euros en 2021.

El negocio de la consultoría aparece representado por Análisis Relevante SL, con sede en Madrid y activos de 130.629 euros. Esta sociedad, cuya actividad son «otras actividades de consultoría de gestión empresarial», facturó 200.572 euros en 2022, la cifra más elevada del grupo.

Idella Consulenza Strategica SL, con apenas 50.240 euros en activos, completa el apartado de servicios profesionales. Curiosamente, esta sociedad se constituyó en 2018 y su denominación en italiano contrasta con el resto del entramado.

Diversificación sectorial

El abanico empresarial de Martínez incluye también Agropecuaria Lucena SL, dedicada al «cultivo de frutos oleaginosos» y con activos por 1.769.522 euros en 2023. La sociedad generó una facturación de 80.987 euros ese año.

NEZ Asesores SL, dedicada a «otras actividades de apoyo a las empresas», acumula 287.506 euros en activos. Su actividad complementa el entramado de servicios profesionales del grupo.

A pesar del volumen de activos, la cifra de negocios consolidada del grupo resulta sorprendentemente modesta: apenas 802.992 euros según los últimos ejercicios disponibles. Esta desproporción entre activos y facturación es típica de sociedades patrimonialistas o holdings de inversión.

De la veintena sociedades analizadas, 16 no registran cifra de negocios alguna, lo cual resulta habitual en empresas cuya función es la tenencia y gestión de activos inmobiliarios o participaciones financieras. Los ingresos de estas entidades proceden de alquileres, dividendos o resultados financieros que no computan como cifra de negocios. Otras sociedades ni siquiera presentan cuentas anuales, una clara irregularidad mercantil.

Conexión con Zapatero

La relación entre Martínez y el ex presidente socialista se habría forjado en la urbanización El Mirador de Vera, donde ambos mantuvieron residencias. Voli Analítica SL y ASP Rentas SL tienen su domicilio social en este enclave almeriense.

Además, Julio Martínez Martínez administra Análisis Relevante SL, sociedad que es cliente de Whathefav SL, la agencia de comunicación y publicidad de las hijas del ex presidente, Laura y Alba Zapatero Espinosa.

Martínez tuvo el encargo del propio Zapatero de ayudar a la empresa de sus hijas a abrirse camino en el mundo de los negocios, según fuentes del entorno consultadas por OKDIARIO.

La UDEF investiga si el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros se utilizó para blanquear dinero procedente de Venezuela. Martínez, junto al presidente de la aerolínea Julio Martínez Sola y su consejero delegado Roberto Roselli, fue detenido la semana pasada y posteriormente puesto en libertad con medidas cautelares.

El juez que estaba de guardia, Alfredo Barrera, acordó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días. Las actuaciones continúan bajo secreto de sumario.

Los 20 millones en activos controlados por el presunto testaferro de Zapatero configuran un proceloso laberinto empresarial que ahora deberá desentrañar la justicia. Mientras tanto, el entramado sigue operando desde esa discreta nave de Petrer, donde los hilos de la aviación, el ladrillo y la consultoría parecen tejerse con la misma puntada: la de un conseguidor alicantino que prefería el anonimato hasta que la UDEF llamó a su puerta.