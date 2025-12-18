Adiós a la Lotería de Navidad: estos son los signos del zodiaco que no verán un euro este año

El próximo 22 de diciembre de 2025, se celebrará el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, uno de los eventos más esperados del año en España, y las predicciones astrológicas señalan cuáles serán los signos del zodiaco menos afortunados. Aún así, los expertos recalcan que estas predicciones no son absolutas: «el azar sigue siendo imprevisible, y siempre existe la posibilidad de sorpresas. La astrología ofrece tendencias, no certezas».

Asimismo, más allá de los grandes premios, la Lotería de Navidad es un evento que une a generaciones y da el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas. Incluso los signos menos favorecidos por los astros pueden disfrutar de él y del ambiente festivo que lo rodea. Los astrólogos también apuntan que, aunque algunos signos zodiacales no tengan suerte en el ámbito económico, podrían recibir grandes oportunidades en su vida personal o profesional.

Los signos del zodiaco a los que no les tocará la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad, como en cualquier otro juego de azar, tiene una serie de probabilidades de ganar los distintos premios. Sin embargo, más allá de la estadística, los astrólogos aseguran que los astros también influyen en la suerte de cada signo del zodiaco, especialmente en un evento tan simbólico y lleno de ilusión como éste. Según diversas predicciones astrológicas, algunos signos experimentarán este año una racha menos favorable en lo económico, lo que no significa que deban renunciar a soñar, sino que conviene actuar con cautela a la hora de comprar los décimos.

Para 2025, los astrólogos han identificado una lista de signos del zodiaco que podrían no ser los más afortunados a la hora de ganar un premio de la Lotería de Navidad. Entre ellos se encuentran Cáncer, Capricornio y Géminis, tres personalidades muy distintas pero con un denominador común: la prudencia económica será fundamental para no frustrarse. Cada uno de estos signos enfrenta desafíos particulares: Cáncer deberá controlar su impulsividad, Capricornio aprenderá que la planificación no siempre garantiza la suerte inmediata, y Géminis tendrá que contener su entusiasmo natural y no dejarse llevar por la emoción del momento.

A estos tres signos se suman otros dos, Virgo y Escorpio, quienes también podrían ver limitada su suerte en este sorteo. Mientras Virgo debe confiar en su capacidad de organización y paciencia, Escorpio necesitará mantener la calma y gestionar sus recursos con criterio, evitando decisiones impulsivas.

Ahora bien, aunque estos signos no se encuentren entre los favoritos para recibir un premio, el espíritu del sorteo sigue siendo el mismo: compartir emoción con amigos y familiares, mantener la esperanza y disfrutar de la tradición.

Cáncer

El primer signo señalado por los astrólogos es Cáncer, caracterizado por su sensibilidad y su tendencia a proteger lo que considera su espacio seguro. Según los astrólogos, «los movimientos de Júpiter y Saturno indican que los esfuerzos económicos que realicen este año no tendrán retorno inmediato, especialmente en sorteos o inversiones de riesgo». Esto significa que los nacidos bajo este signo del zodiaco podrían tener menos oportunidades de ganar la Lotería de Navidad, aunque sí podrían recibir pequeños beneficios en otros aspectos de su vida, como la familia o el hogar.

Capricornio

Capricornio, signo que destaca por la disciplina y la planificación, también entra en la lista de los menos favorecidos. «Aunque suelen ser excelentes gestores de su dinero, este año las estrellas sugieren que eviten apuestas impulsivas. Los Capricornio tienen tendencia a poner mucho esfuerzo en todo lo que hacen, pero la suerte monetaria no estará de su lado en diciembre». En términos prácticos, los astrólogos recomiendan a este signo centrarse en estrategias financieras seguras, como inversiones a largo plazo.

Géminis

Para Géminis, la versatilidad y la curiosidad pueden ser un arma de doble filo en el ámbito financiero. Los astrólogos advierten que este signo podría enfrentarse a decisiones impulsivas que no produzcan los resultados deseados en la Lotería de Navidad. «Los Géminis suelen dejarse llevar por la emoción del momento, y participar en el sorteo con expectativas altas podría generar frustración», advierten.

Virgo

Aunque Virgo es meticuloso y organizado, la influencia de Mercurio este mes sugiere que podrían surgir malentendidos o retrasos en operaciones económicas. Participar en la Lotería puede ser entretenido, pero no es recomendable invertir grandes sumas. La prudencia y la planificación serán las mejores herramientas para evitar decepciones.

Escorpio

Escorpio, un signo intenso y emocional, podría dejarse guiar por la impaciencia durante estas fechas. Los astrólogos señalan que los esfuerzos para obtener beneficios económicos rápidos, como comprar varios décimos en la Lotería, podrían no dar frutos. La clave para Escorpio será mantener la calma, gestionar sus recursos con criterio y priorizar la estabilidad financiera.

Este año, Cáncer, Capricornio y Géminis deberán ser especialmente prudentes con sus expectativas económicas en la Lotería de Navidad. Virgo, Escorpio y Piscis también deberían moderar sus esperanzas. La clave, según los expertos, está disfrutar del evento con los pies en la tierra.