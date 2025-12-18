La nieve llega a Castilla y León y estos van a ser los peores: la AEMET confirma la alerta

La AEMET confirma la alerta que confirma las peores previsiones para Castilla y León, la nieve será el gran enemigo para el que deberemos estar preparados. Es hora de esperar lo inesperado, cuando estamos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Con ciertos detalles que hasta la fecha no habíamos visto en estos días llegar a toda velocidad. Estaremos pendientes de un cambio que, sin duda alguna, acabará siendo esencial.

Los expertos de la AEMET confirman que son tiempos de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es momento de poner sobre la mesa determinadas situaciones que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Será el momento de asegurar un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días que son más importantes de lo que nos acompañará en estos días. Cuando nos preparamos para dejar atrás el cambio de tendencia, todo puede acabar siendo posible, en estas jornadas que tenemos por delante. Llega una alerta que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estos días.

La AEMET confirma una terrible alerta

Una terrible alerta está a punto de llegar, es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de dejar salir algunas situaciones cambiantes que pueden ser esenciales que tengamos bajo control.

Será el momento de visualizar una serie de cambios que pueden marcar la previsión del tiempo que puede cambiar por completo lo que nos está esperando en breve. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en unas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un giro radical que puede convertirse en una situación del todo inesperada en estos días en los que tocará ver qué puede pasar en unas jornadas cargadas de actividad. Es hora de saber qué puede pasar en unos días en los que el tiempo puede acabar siendo el gran protagonista.

Esta zona de España puede acabar siendo la que esté más afectada por un cambio de tendencia que puede ser el que marque el inicio del invierno de una forma que quizás no esperaríamos.

Los peores días de este episodio afectarán a Castilla y León

Castilla y León se convertirán en el punto de mira de una AEMET que puede darnos malas noticias para este cambio de tendencia. Un momento que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en unas jornadas en las que todo puede llegar.

Tal y como nos advierten los expertos de la AEMET: «Nuboso o cubierto, con precipitaciones, débiles o localmente moderadas, que comenzarán por el noroeste y se generalizarán al resto de la Comunidad a lo largo del día. Cota de nieve bajando hasta unos 1400 metros en el extremo noroeste y a 1800 en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso en la meseta y con pocos cambios en zonas de montaña, y máximas en descenso. Algunas heladas débiles en cotas altas. Viento de componente sur, tendiendo a componente este o variable, flojo con algún intervalo moderado».

Este descenso de las temperaturas acabará siendo una realidad en estos días: «Se prevé una tendencia a la estabilidad en el Mediterráneo, no obstante aún al principio con cielos nubosos o cubiertos en el tercio este peninsular y Melilla, y con precipitaciones y alguna tormenta ocasional en la mitad sur de la fachada oriental y ciudad autónoma que, tanto en Melilla como en el entorno de la Nao podrían ser localmente fuertes. Es posible que afectasen de forma aislada a otros puntos del este peninsular y a Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos. Por otro lado la entrada de un frente atlántico dejará cielos cubiertos con precipitaciones en el tercio noroeste peninsular, con los mayores acumulados en el oeste de Galicia, donde las lluvias serán persistentes y localmente fuertes. En el resto peninsular se espera un tiempo estable, con cielos intervalos nubosos y, salvo en el cuadrante suroeste, con abundante nubosidad baja matinal tendiendo a levantar. En Canarias, intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas. Nieblas matinales en áreas de ambas mesetas, localmente persistentes, Guadalquivir, Ebro e interiores del tercio este peninsular. Posible calima en Baleares. Temperaturas máximas en aumento en el Cantábrico, Ibérica sur, en el oeste meseta Norte y tercio sureste peninsular, con descensos en vertiente sur del Sistema Central y Cordillera Cantábrica. Mínimas en aumento en Galicia, área cantábrica y Melilla y en descenso en la mayor parte del centro y este peninsular. En general pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los principales entornos de montaña y localmente en la meseta Norte».