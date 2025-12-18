28 años de prisión para los principales acusados de Lujo Casa, la mayor estafa inmobiliaria de Baleares

Los principales acusados de Lujo Casa, la mayor estafa inmobiliaria de Baleares, han sido condenados a penas que suman casi 28 años de prisión.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a 14 años y nueve meses de prisión a Carlos García Roldán, conocido como Charly y considerado cabecilla de la trama por los delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Además, ha impuesto una pena de 9 años a su socio, Michelle Pilato, por estafa agravada, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, y de 4 años de cárcel al supuesto constructor por pertenencia a grupo criminal y como cómplice en los delitos de estafa y blanqueo. La Sala ha absuelto a otros tres implicados.

La sentencia, consultada por la agencia Europa Press, concluye que la sociedad Lujo Casa no era titular registral de los solares anunciados, disponiendo en algunos casos solo de contratos de opción de compra que en ocasiones no se ejercitaron; no había obtenido licencias de obra nueva, existiendo únicamente proyectos básicos en algunas promociones; no había contratado avales bancarios ni seguros de caución para garantizar las cantidades anticipadas; y no había abierto ni ingresado las cantidades anticipadas en cuentas bancarias especiales separadas.

La macroestafa estaba inmobiliaria dejó unos 3,3 millones de euros estafados a más de 230 afectados en une treintena de promociones inmobiliarias que no se ejecutaron.

«Los compradores confiando en la apariencia de solvencia y profesionalidad creada mediante el establecimiento de oficinas abiertas al público, la publicidad en portales inmobiliarios, carteles en solares y documentación contractual, entregaron cantidades a cuenta del precio mediante transferencias, ingresos en efectivo y otros medios de pago, por importes individualizados que oscilaron entre 5.000 euros y más de 100.000 euros, sumando en conjunto más de 3,3 millones de euros 3.382.529,95 euros», afirma la Sala.

Hay que recordar que la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa dejó al menos 235 víctimas que entregaron a los procesados hasta 3,3 millones de euros creyendo que estaban realizando contratos de reserva para comprar unas viviendas que realmente no existían entre 2015 y 2017.

Para Carlos García Roldán la Fiscalía pedía una pena de 16 años de prisión y para su socio y propietario de Mallorca Investment, Michelle Pilato, solicitaba 10 años de cárcel.