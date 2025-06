El cabecilla de Lujo Casa gastó un millón de euros en «casinos y fiestas» pero nada en viviendas

El fundador de Promociones Lujo Casa SL y supuesto cabecilla de la macroestafa inmobiliaria, Carlos García Roldán, conocido como Charly’ gastó alrededor de un millón de euros en «casinos y fiestas» pero nada en la construcción de las viviendas que vendió a dos centenares de perjudicados.

Lo ha explicado la tarde de este jueves el agente de la Guardia Civil que dirigió la investigación contra los supuestos responsables de la trama durante la primera sesión del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma.

La macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa dejó al menos 235 víctimas que entregaron a los procesados hasta 3,3 millones de euros creyendo que estaban realizando contratos de reserva para comprar unas viviendas que realmente no existían entre 2015 y 2017.

Para García Roldán la Fiscalía pide una pena de 16 años de prisión y el pago de una multa de 446.000 euros. Su socio y propietario de Mallorca Investment, Michele Pilato, se enfrenta a una condena de 10 años de cárcel.

Junto a ellos, en el banquillo se sientan otros cuatro hombres. Las dos únicas mujeres supuestamente vinculadas a la trama han reconocido los hechos que se les imputaban esta mañana y han aceptado nueve meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales.

El instructor de las diligencias que llevó a cabo la Guardia Civil ha recordado que la investigación comenzó a raíz de las denuncias que presentaron dos abogados que representaban a un centenar de perjudicados.

Los damnificados relataban que habían abonado diversas cantidades en concepto de anticipo para la compra de viviendas de nueva construcción que nunca les fueron entregadas. Casi todos expusieron el mismo modus operandi, ha asegurado, e incluso algunos confundieron las dos empresas, dado que realmente estaban pagando a Lujo Casa cuando pensaban que lo hacían a Mallorca Investment.

Una vez estudiaron las denuncias, ha recordado el agente, comenzaron a investigar a las dos empresas involucradas en la trama y descubrieron que proyectaban la construcción de al menos 38 promociones inmobiliarias en Mallorca. Cuando fueron a visitar los solares en los que supuestamente se pretendía edificar encontraron carteles en los que aparecían los nombres de las dos mercantiles y sin embargo «ni los terrenos eran de las empresas ni tenían ningún tipo de licencia».

Solo tenían permiso para derribar una casa edificada en uno de los solares que adquirieron, según determinaron tras recabar múltiples documentos en los ayuntamientos y el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, recoge la agencia Europa Press.

El guardia civil ha corroborado que los supuestos responsables de la macroestafa, con Charly a la cabeza, sacaron alrededor de un millón de euros de las cuentas de Promociones Lujo Casa que se gastaron en mantener su «alto nivel de vida».

El dinero, ha asegurado, acabó en «casinos y fiestas». También en la compra de relojes de alta gama, en transferencias entre García Roldán y Pilato -«uno mandaba 500.000 euros y el otro 200.000», ha recordado- y en transferencias de varias decenas de miles de euros a Colombia y Ecuador.

A los países sudamericanos fue a parar parte del préstamo de unos 300.000 euros que el cabecilla solicitó antes de fugarse, precisamente, a Colombia. También le dio parte a su expareja, a la prima de esta y a Pilato, ha detallado el investigador. «Pero para la compra de terrenos o de material de construcción… eso no existe. Hay salidas de dinero para amigos, familias y fiestas, pero si me preguntan si había dinero para otra cuestión, no había», ha insistido.