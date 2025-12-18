Teresa Galiana, experta turronera, saca de dudas incluso a sus paisanos: «El turrón de Jijona sale del de Alicante»

El turrón es uno de esos dulces que puede mejorar cualquier día. Y en Navidad, marca el comienzo de todo. Hay varios tipos, desde el clásico de almendra hasta turrones inspirados en bebidas populares de la posguerra, pero el debate siempre vuelve al mismo punto: cuál vino primero, el turrón de Jijona o el de Alicante.

La discusión se centra en la receta original, la que abrió camino a la otra. Y aquí la experta turronera Teresa Galiana lo dice sin titubear: el turrón de Jijona sale del de Alicante.

Por qué el turrón de Alicante marca el origen del de Jijona

En un vídeo de Instagram publicado en la cuenta @alicantestreetstyle, Teresa Galiana lo explica con una claridad que corta cualquier duda. El turrón de Jijona nace del de Alicante. Ambos comparten ingredientes, pero no la textura ni el proceso.

El turrón de Alicante es almendra con la clara del huevo, es el turrón duro de toda la vida, el que deja ver las almendras enteras bien tostadas. En cuanto esa mezcla pasa por el molino, la almendra se rompe, se vuelve crema y aparece el turrón de Jijona, reconocible por su color dorado y su textura blanda.

El turrón de Jijona se deshace en la boca y tiene un sabor más intenso a almendra molida. El de Alicante, en cambio, busca firmeza. Cruje, marca cada bocado y muestra las almendras sin esconder nada. Esa diferencia tan evidente engancha a quienes disfrutan compararlos año tras año.

Turrones Picó, la firma donde trabaja Galiana, lleva casi 100 años afinando estas recetas. Acaban de abrir su primera tienda física en Alicante, en el Mercado Central, un espacio pequeño pero muy vivo que recibe a curiosos, turistas y vecinos que quieren entender por qué un dulce tan sencillo sigue generando tanta conversación.

La familia Picó arrancó en los años 20, cuando Antonio Picó Mira elaboraba turrón de forma artesanal en un pequeño obrador de Jijona. La guerra civil obligó a parar, pero en los 50 los hijos retomaron el taller y lo convirtieron en fábrica. A partir de ahí, la marca empezó a distribuir por España y ganó presencia en las mesas navideñas.

En 1977 dieron el salto al polígono del Espartal, una ampliación clave en plena expansión del sector. Más tarde llegó un hito que todavía muchos recuerdan: en 1988 apareció el Abuelo de Picó en su primer anuncio de televisión. Desde entonces, la empresa ha modernizado su imagen sin tocar la esencia del producto.

Qué tipos de turrones existen y por qué siguen cambiando

Más allá del clásico debate entre Jijona y Alicante, la variedad de turrones es enorme y cada vez surgen propuestas más innovadoras. Algunas de las más conocidas en nuestro país son:

Turrón de yema tostada , con su capa caramelizada.

, con su capa caramelizada. Turrón de nieve o mazapán, suave y muy fácil de reconocer.

Turrón de coco, cada vez más presente en las bandejas navideñas.

Turrón de fruta escarchada.

Turrón a la piedra, una elaboración xixonenca en frío con limón y canela.

Turrones de chocolate en todas sus versiones: con leche, negro, blanco o con arroz inflado.

Tabletas con praliné o rellenos de frutos secos caramelizados.

Turrones con licores suaves.

Al final, hay turrones para todos los gustos. ¿Cuál es tu favorito?