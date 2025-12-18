‘Emily en París’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 5 de la serie de Netflix?

Ha llegado el gran día. Después de un año de larga espera, por fin, podemos saber qué es lo que está aconteciendo en la vida de nuestra enamoradiza Emily Cooper. Tal y como se pudo ver en el último capítulo de la cuarta temporada de Emily en París, la joven se encuentra enfrentando una nueva etapa de su vida, lejos de Gabriel. La pareja decidió poner punto final a su historia porque no lograban compaginar sus vidas juntos. Por ello, y con mucho dolor, la protagonista optó por hacer las maletas con destino a Roma, Italia. Una nueva aventura, en un país diferente, donde tampoco faltará el amor.

Emily llegó con muy buen pie a Roma, pues conoció a Marcello, un importante empresario italiano. Tras varias citas y comprobar que, efectivamente, tenía muchas cosas en común, ambos decidieron comenzar una relación sentimental. Pues, ella se muda a la ciudad tras conseguir un nuevo contrato para su agencia. Una nueva etapa para ella que llega en el momento en el que Gabriel es premiado con una estrella Michelin. Pero, el joven se da cuenta de lo que ha perdido. Pues, sigue enamorado de ella. Una trama que nos ha dejado a todos con el alma en vilo durante mucho tiempo. Pero, la espera, ya ha terminado.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 5 de ‘Emily en París’?

Continuando con la estela de sus temporadas anteriores, Emily en París presenta su nueva temporada con el mismo número de capítulos que sus temporadas predecesoras, 10. Nuevas entregas que prometen no dejar indiferente a nadie y que dan el pistoletazo de salida con La dolce Emily, su primera entrega.

Cada capítulo presenta una duración que oscila los 30/36 minutos. Una serie de episodios donde se podrá ver las vivencias de Emily en Roma y los problemas que surgen durante su viaje. Realizamos un repaso por el título de todos los capítulos de la quinta temporada.

La dolce Emily ¿Auténtico o de imitación? Problemas con Intimissimi Roma ha caído ¡Bonjour, París! En el que Emily va a la embajada Segundas oportunidades Una propuesta novedosa La belle époque Veni, vidi, Venecia

Sinopsis de la nueva temporada de ‘Emily en París’

Los nuevos capítulos de la serie han aterrizado de manera oficial en Netflix este jueves, 18 de diciembre. Nuevas entregas donde se podrá ver cómo Emily asume un papel clave como jefa de la oficina de Agence Grateau en Roma. Una labor que la lleva a alejarse de Francia. Pero, un pequeño problema en uno de sus proyectos profesionales la lleva a replantearse muchas cosas.

La protagonista estará con las emociones a flor de piel. Pues, además, un secreto pone en peligro una de sus relaciones más cercanas. Intentar armonizar su trabajo con sus relaciones, tanto de amigos como de pareja, no será nada fácil. Y es que, mientras ella intenta rehacer su vida con Marcello, Gabriel, su ex pareja francés, volverá a su vida. Pues, está dispuesto a recuperarla. De hecho, hará las maletas e irá a buscarla a Italia. ¡No te lo puedes perder!