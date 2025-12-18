Se abre el casting: Samu López no será el entrenador principal de Alcaraz

Todo acaba. Después de un año, el mejor de Alcaraz en su carrera deportiva culminado con el premio a Ferrero como mejor entrenador del curso, sus caminos se separan. «Hemos sido un equipo increíble a pesar de las dificultades, y estoy seguro de que seguirán logrando grandes éxitos. Ojalá hubiera podido continuar», expresó el ya ex entrenador del murciano. «Es muy difícil para mí escribir este post», dijo Alcaraz. Se acabó el viaje conjunto, cada uno afronta su camino por separado con los sueños cumplidos. Queda Samu López como entrenador del murciano.

Será él quien viaje a Australia para tratar de conseguir el Open de Australia, el principal objetivo de Alcaraz este año. Samu, como entrenador de la academia de Ferrero, ha seguido los pasos de Carlitos y poco a poco fue teniendo un papel más importante en su carrera hasta el punto de sustituir a Ferrero en algunos torneos. A partir de 2025 se integró de manera constante con Alcaraz. En el próximo Open de Australia será la cabeza visible pero no actuará como entrenador principal a lo largo de todo el curso. El equipo de Alcaraz trabaja para contratar a otro rostro que ejerza como entrenador.