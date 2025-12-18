Así queda el cuadro final de la Champions League femenina tras el sorteo de las eliminatorias

La Champions League Femenina ha quedado configurada hasta su final, que se celebrará en Oslo el 23 de mayo. Los 12 equipos que quedan en liza ya conocen su camino hacia ese encuentro en el que estará en juego el título. Atlético, Real Madrid y Barcelona, los tres representantes españoles, ya conocen su camino hacia Noruega. La mala noticia es que no podrá haber final entre ellos, puesto que van todos por el mismo lado del cuadro.

El Atlético de Madrid y el Real Madrid deberán superar una eliminatoria de playoff para entrar en cuartos de final. Las rojiblancas, undécimas clasificadas, se medirán al Manchester United. Por su parte, las madridistas, que acabaron la fase de liga en séptima plaza, se enfrentarán al París FC. Si ambos conjuntos superan esa fase llegarán a los cuartos, donde el Atleti se cruzaría con el Bayern de Múnich, mientras que habría Clásico en la otra eliminatoria.

En el otro lado del cuadro, el vigente campeón de la Champions, el Arsenal, se enfrentará al Leuven belga en los playoffs. La otra eliminatoria que dará acceso a los cuartos será la que disputarán Wolfsburgo y Juventus. Las gunners o las belgas se medirían en esa ronda al Chelsea, mientras que el Olympique de Lyon espera al ganador del Wolfsburgo-Juventus.

En semifinales, el ganador de ese hipotético Real Madrid-Barcelona se enfrentaría al que de la eliminatoria del Bayern contra United o Atlético. La vuelta sería en Valdebebas o en la Ciudad Condal. Por el otro lado, Chelsea y Olympique de Lyon parten como favoritos para enfrentarse en la otra semifinal.

Así ha quedado el cuadro final de la Champions League femenina

REAL MADRID /París – BARCELONA

/París – Manchester United/ ATLÉTICO – Bayern

– Bayern Arsenal/Leuven – Chelsea

Wolfsburgo/Juventus – Olympique de Lyon

Fechas clave de la Champions League femenina