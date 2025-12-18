Puente de Vallecas en Madrid lanza un SOS contra el tráfico de drogas, la okupación, la delincuencia y peleas entre bandas y clanes y la suciedad en las calles. «Me iría si pudiera», cuenta una vecina que supera los 70 años y lamenta la degradación de su barrio de «toda la vida»: «No lo reconozco. Vine a trabajar con 14 años. Este barrio siempre fue tranquilo. Ahora no vienen a trabajar, vienen a traficar».

Los narcopisos están a la orden del día en Puente de Vallecas, el segundo distrito con más detenciones, según la Policía Municipal. Los vecinos del distrito madrileño piden auxilio. Denuncian el alarmante estado de sus barrios, convertidos en un punto clave de venta de droga, okupación y robos.

Cualquier vecino tiene una historia que contar: «Ahí, enfrente de mi casa, hay uno que está distribuyendo droga. Está desde las ocho de la mañana en la puerta. Utilizan una contraseña entre ellos, que es silbar. Cuando el de la calle lo hace, baja una persona de la casa y le entrega la droga para que la venda».

La única ‘ventaja’ que esta señora ve a los narcopisos es que los traficantes procuran no tener líos en la calle para evitar a la policía. «Hay robos, pero menos», señala. En la calle tropezamos con un par de bolsos abandonados, probablemente, fruto de un tirón. «Yo no digo que no venga gente buena, no lo discuto. Pero claro, los que se han instalado aquí no vienen a trabajar, vienen a traficar».

La media de edad de la población autóctona de Puente de Vallecas es elevada. Confiesan que, si pudieran, se irían: «Es que ya no sabemos a dónde dirigirnos, ni cómo ni de qué manera». Hay resignación: «No hay solución, ¿dónde voy a ir?».

«El bulevar es lo peor»

Uno de los puntos calientes del distrito en el que se concentra el mayor número de criminalidad es el bulevar de Puente de Vallecas. Un lugar en el que estas vecinas de toda la vida han reconocido a la reportera que «no recomiendan ir a nadie». Ellas tampoco cruzan por esas calles.

«Hay mucha gente fumando porros… ese tipo de personas están en el bulevar», explica una de ellas a OKDIARIO. «El bulevar es normalmente lo peor».

Una de las vecinas explica que ella lleva viviendo 41 años en Puente de Vallecas y que nunca ha tenido problemas hasta hace unas semanas. «En mi descansillo metieron a vivir a una familia gitana. Hace unas semanas, en el mismo descansillo, uno de mi bloque se lió a tiros con otro de las casas de enfrente, donde viven sus primos. Yo cerré la puerta con pestillo y no dejé que nadie saliera de mi casa», relata. La noticia salió en todos los medios: un joven de 24 años recibió balazo en la pierna en una reyerta entre clanes frente a la escuela infantil Los Gorriones».

Los datos

Según datos de la Policía Municipal de Madrid, Puente de Vallecas fue el segundo distrito con más detenciones en la capital durante el primer trimestre de 2025, con aproximadamente 374 detenciones. Los delitos más frecuentes son robos, hurtos, allanamiento, tenencia de armas y tráfico de drogas. Datos del ministerio del Interior muestran que este distrito figura como uno de los más peligrosos de Madrid. Barrios como San Diego y Numancia suelen concentrar más incidentes, incluyendo problemas relacionados con bandas latinas y delincuencia callejera.