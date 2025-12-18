Carlos Sainz sobre el momento de retirarse: «Me gustaría que fuese una decisión mía y no de los demás»

Carlos Sainz compareció este jueves ante los medios de comunicación en el ya tradicional encuentro previo al Rally Dakar 2026. Por segundo año consecutivo, el evento tuvo lugar en la sede de Red Bull en Madrid, donde el piloto español de Ford habló, entre otros asuntos, de su futuro. «Me gustaría que fuese una decisión mía y no de los demás», respondió tajantemente sobre el momento de su retirada.

Preguntado por qué tiene que ocurrir para seguir corriendo en 2027, contestó lo siguiente: «Primero que tenga contrato, lo más importante de todo es acabar el Dakar y hacerlo bien, contento, luego descansas un poco, vas al espejo y te preguntas una serie de cuestiones a las cuales tienes que ser honesto a la hora de contestarlas: ‘te has divertido, crees que puedes ganarlo todavía’. Se me ocurren muchas de esas inquietudes. Haré lo mismo», afirmó sobre su posible retirada.

«Independientemente del resultado me preguntaré todas esas dudas. Casi todas tienen que ser contestaciones positivas y luego tienes que tener un coche para poder correr. Me gustaría que fuese una decisión mía y no de los demás. Me he ganado el derecho a correr hasta que quiera si me apetece y el tiempo dirá», comentó sobre este tema.

«El año pasado íbamos con ilusión y ganas, pero duró muy poco porque dimos un vuelco que no fue muy deprisa, a 30 km/h o así. Se rompió una barra y tuvimos que abandonar. No pudimos aprender mucho, pero el equipo sí pudo y hemos hecho carreras de preparación, tenemos un año más con el coche y debería verse. La competencia es muy dura, los demás van rápido», comenzó.

La preparación del Dakar

Sainz habló de esa preparación para el Dakar: «Cuando vas a unos tramos como Sudáfrica el set up varía bastante y no sacas muchas conclusiones, pero le pones kilómetros al coche, van apareciendo problemas. Hemos rodado más y eso viene muy bien y se nota mucho cuando los haces o cuando no».

«Portugal tiene unas características muy parecidas a lo que puede ser Sudáfrica, la baja España, tramos más de rally que el Dakar. Las conclusiones no fueron tanto de set up como de fiabilidad y coger kilómetros juntos. Había una piedra escondida en un tramo estrecho, muchas veces el coche casi que no cabe. No es excusa, pero no la vimos en el matorral y ahí se acabó el rally. Decepción, seguimos aprendiendo y en Marruecos tampoco fue bien por un problema mecánico el segundo día», analizó.

«Nos ha pasado en otras ocasiones, el año que ganamos con el Audi recuerdo el Rally de Marruecos como un auténtico desastre. Es bueno correr allí porque salen cosas y tienes cierta capacidad de maniobra», añadió. «Fue una buena llamada de atención para el equipo, que tuvo que reaccionar sobre la marcha y abrir todos los motores para el Dakar gracias a ese problema. Probablemente, si no hubiésemos ido a Marruecos el segundo día del Dakar nos hubiéramos ido a casa», aseguró.

«He tenido el honor de dar la primera vuelta al circuito de Madrid. Muy contento, el hecho de que venga la Fórmula 1 a Madrid es un orgullo para todos los madrileños, españoles y los que nos gusta el deporte de motor. Espero que sea un éxito y ojalá les guste mucho a los pilotos. Tuve la ocasión de ver el último Gran Premio en el Jarama. Es una ciudad que acoge los grandes acontecimientos de una manera muy especial», dijo.

Madring y la Fórmula 1

«La F1 está viviendo un momento muy bueno. El efecto Netflix ha conseguido cautivar a un público que quizá estaba alejado, femenino, joven, que antes no tenía mucho interés. Los GP están siempre a rebosar y generan mucha exposición e interés. Ojalá se convierta en un GP especial para mucha gente», prosiguió sobre Madring.

«Está claro el objetivo, si salimos con un coche para ganar intentar luchar por la victoria», respondió su eterno copiloto, Lucas Cruz. «Hay más candidatos a la victoria, eso no cambia nada la estrategia, para ganar tienes que ir más rápido que los demás. Siempre veo el vaso medio lleno, entonces para huir de la euforia no pienso en el resultado de Marruecos, ha sido malo y quiero acordar de los años que no ha ido bien y luego sí en el Dakar», confesó.

Acerca de cederle el testigo a su hijo, respondió que su «último Dakar está muy cerca» y que no ve «tan cerca su último año en F1». «Lo que has dicho es inviable, si algún día quiere hacer el Dakar lo tendrá que preparar bien, currárselo. Mi último Dakar no está a muchos años vista como piloto profesional», explicó.

El objetivo de Carlos Sainz

Más sobre su ambición en la edición de 2026: «Nuestro punto fuerte es la experiencia, si no lo fuese sería un problema. El año pasado nos equivocábamos y nos poníamos patas arriba a la primera de cambio. Hay que ir más rápido que los demás. El crono no entiende de edades y lo único que cuenta es el tiempo que has hecho. Tenemos que estar lúcidos, la experiencia ayuda. Nuestras cualidades, si hemos ganado cuatro, ojalá sea un año que salga bien todo y que podamos estar luchando por ganar».