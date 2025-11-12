Carlos Sainz es infinito: «Si no gana el Dakar puede correr hasta los 70 años»

Carlos Sainz es infinito y su ambición por seguir corriendo y proponiéndose retos es tal que ni él mismo sabe qué va a hacer cuando concluya el Dakar 2026. Por la cabeza del piloto español, uno de los más grandes de la historia, pasan muchas cosas, pero la principal es ir decidiendo en función de cómo rinda con el Ford Raptor, rally con el que competirá por segundo año consecutivo, y tomar un rumbo definitivo una vez concluya la carrera.

El piloto, tras ver agotadas sus opciones de ganar el Rally de Marruecos, se dedicó a coger rodaje con el Ford. Cabe recordar que tras firmar con la marca estadounidense de cara a la edición anterior apenas pudo completar dos etapas con dicho vehículo, siendo aquel golpe al inicio de la demoledora maratón de 48 horas lo que forzó que la FIA le descalificase tras sufrir graves problemas en la estructura de seguridad.

Desde su entorno existe un pensamiento único y es que Sainz a día de hoy no sabe qué va a hacer con su futuro, por lo cual no ha puesto fecha a su retirada. Después de que la FIA tumbase su idea de presentar una candidatura a la presidencia con la dictatorial medida de Ben Sulayem aprobada en Asamblea de adelantar los plazos, Carlos Sainz está abierto a todo, pero especialmente a seguir corriendo.

Hay varias opciones. Si consigue ganar con Ford es probable que opte por cerrar así su impresionante carrera con ese broche dorado en Arabia Saudí. Si no, podría meditar cambiar de equipo o incluso darse una oportunidad más con el fabricante estadounidense. El Raptor le gusta, se adecúa a sus condiciones y su gran ambición es sacarle lo máximo ya con más experiencia a partir del 3 de enero en el Dakar.

La ambición de Carlos Sainz es inagotable

«Puede correr hasta los 70 años», es una de las frases que desliza su entorno al ser preguntado por si el Dakar 2026 puede ser la última actuación de Sainz en el mundo del rally. «Si no lo gana, seguirá guerreando», expresan otras fuentes cercanas a Sainz. El piloto español ha demostrado sobradamente que es capaz de compaginar las carreras con varios frentes.

Uno de ellos es el desempeño de su hijo Carlos en la Fórmula 1, con la cita grande del Gran Premio de España en Madrid del que es embajador a la vuelta de la esquina. Pero Sainz tampoco se olvida de la presidencia de la FIA porque quiere revolucionar y mejorar el deporte de motor. En su intento durante 2025 consiguió reunir apoyos, pero no los suficientes después de que el actual mandatario aplacase su propuesta con una fecha límite prohibitiva. Pero el madrileño no se rinde.

Sainz lleva alejado varios meses del foco público con motivo de su reciente renuncia, por lo que es de esperar que la próxima vez que comparezca para hablar en términos deportivos sea en la ‘presentación’ de Ford previa al Dakar. Allí, posiblemente, tocará temas como su continuidad, sus planes de futuro y la potencia de su actual coche, aunque realmente ni el propio Carlos sabe qué le deparará el devenir en los próximos tiempos. Sólo tiene la certeza de que la motivación no le falta y puertas abiertas tiene de sobra porque es una de las personas más queridas de la historia del motor.