Carlos Sainz raja de las retransmisiones en la Fórmula Uno: «No sacaron ninguno de mis adelantamientos»

Carlos Sainz está muy enfadado con la dinámica que está siguiendo la Fórmula Uno a la hora de gestionar sus retransmisiones. El pasado fin de semana en el Gran Premio de Singapur, el piloto español hizo una tremenda remontada en pista que apenas pudo verse en televisión. Una decisión que ha provocado que el de Williams señale la raíz del problema que está viviendo la competición en la actualidad.

Hasta ocho posiciones recuperó desde la salida hasta la bandera de cuadros. Un gran esfuerzo para sumar puntos en la clasificación general, aunque los espectadores vieron más lo que ocurría fuera de la pista, donde se enfocaron en numerosas ocasiones a famosos y novias: «Es una tendencia que debe funcionarles. Hubo una época en las que le pareció interesantes enfocarlos y ver así sus reacciones», dijo.

«Entiendo que un adelantamiento y un momento muy tenso en la carrera, sacar un plano es comprensible…Mientras se respete la competición y estés enchufando los momentos importantes, pero el fin de semana pasado no sacaron ninguno de los cuatro o cinco adelantamientos que hice al final. Tampoco sacaron la persecución de Fernando a Lewis…se perdieron muchas cosas. Lo otro vale, pero si no pierdes lo primordial. Exageran sacando a los famosos y novias», añadió Sainz en una entrevista en ‘El Partidazo’ de Cope.

Fernando Alonso también se quejó de lo mismo que Carlos Sainz

Sobre dicho problema también se quejó Alonso en redes sociales. También dejó grandes imágenes, pero muchas se quedaron en el olvido después de que la FOM (Formula One Management), quien se encarga de los derechos comerciales de la F1, tampoco las sacase en televisión: «Con la pole position asegurada para la transmisión de radio privada, ¡es hora de afinar la cobertura principal y llevar toda la emoción de la pista a los fanáticos! ¡Vamos!», escribió en su perfil de Twitter.

Hasta doce adelantamientos se perdió el público de los españoles. Una imagen que deja muy tocada a la Fórmula Uno, que deja a Sainz y Alonso sin visibilidad de que vean sus esfuerzos a pesar de la complejidad que ya tiene de por sí para plantar cara a sus competidores.