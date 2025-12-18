Trump coloca placas insultando a Biden y a Obama en el Paseo de la Fama Presidencial de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una nueva controversia este jueves con la instalación de una galería de retratos presidenciales en la Casa Blanca que incluye placas con comentarios fuertemente críticos hacia varios de sus antecesores, especialmente los ex presidentes Joe Biden y Barack Obama. La iniciativa forma parte de lo que la administración ha denominado como el Presidential Walk of Fame (Paseo de la Fama Presidencial), una exhibición ubicada en la columnata del Ala Oeste de la residencia presidencial.

Tradicionalmente, los retratos de los presidentes de Estados Unidos en la Casa Blanca han tenido un carácter institucional y respetuoso, destacando el legado de cada administración. Sin embargo, en esta ocasión, las placas instaladas bajo las imágenes de los mandatarios incluyen descripciones cargadas de calificativos despectivos. Según la Casa Blanca, varias de estas inscripciones fueron «redactadas por el propio presidente Trump».

El retrato de Joe Biden

La placa dedicada al ex presidente Joe Biden, que gobernó de 2021 a 2025 y derrotó a Trump en las elecciones de 2020, llama especialmente la atención porque no se exhibe su retrato tradicional. En su lugar, Trump ha colocado una imagen de una máquina de firmar automática (autopen) junto con la firma de Biden. El presidente republicano ha utilizado esta figura para burlarse de su rival, insinuando que la administración de Biden dependía de «mecanismos impersonales» o cuestionados para sus decisiones.

El texto bajo esa placa describe a Biden como «el peor presidente en la historia de Estados Unidos», y acusa su llegada al poder de ser producto de «la elección más corrupta jamás vista». Además, lo responsabiliza de lo que la administración Trump considera «desastres sin precedentes», desde la retirada de Afganistán hasta la crisis en Ucrania y los ataques del grupo terrorista Hamás. También se refiere a supuestas deficiencias cognitivas del exmandatario, un señalamiento polémico por sus connotaciones personales.

El retrato de Obama

La placa de Barack Obama (el primer presidente afroamericano de Estados Unidos) lo presenta como «una de las figuras políticas más divisorias de la historia estadounidense». El texto también critica logros de su administración, como la Ley de Asistencia Sanitaria (Obamacare).

La galería no se limita a demócratas: también hay descripciones críticas sobre ex presidentes de su propio partido, aunque con matices distintos. Por ejemplo, la placa bajo el retrato de George W. Bush reconoce algunos aspectos positivos de su gestión, como la creación del Departamento de Seguridad Nacional, pero reprocha sus decisiones sobre las guerras en Afganistán e Irak. Además, en la placa de Joe Reagan, se asegura que era «fan» de Trump antes de que el magnate entrase en la carrera por la presidencia.