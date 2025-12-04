Trump revierte la norma de Biden de eficiencia energética y favorece a los coches de gasolina

El presidente de EEUU Donald Trump ha anunciado este miércoles 3 de diciembre desde la Casa Blanca que tiene previsto revertir la normativa de eficiencia de combustible para vehículos de pasajeros. Trump ha tomado esta decisión para aliviar a la industria automotriz estadounidense de las leyes del ex presidente demócrata Joe Biden que requieren vehículos más limpios y eficientes. La decisión llega meses después de que el Congreso, controlado por republicanos, eliminara las multas por incumplir los estándares CAFE (Corporate Average Fuel Economy), dejando prácticamente sin efecto las reglas impulsadas por la administración antes de Joe Biden. Trump favorece así a los coches de gasolina.

La medida fue celebrada por muchos de los principales actores de la industria automotriz y petrolera. Los grupos ambientalistas la han criticado.

Los consejeros delegados de Ford y de Stellantis, fabricante de Jeep, han acompañado a Trump durante el anuncio. También ha estado presente un gerente de planta de General Motors. Así, se ha mostrado el apoyo explícito del sector automotriz a la flexibilización de los estándares de eficiencia energética.

Jim Farley, consejero delegado de Ford, ha calificado la decisión de «victoria del sentido común y de los productos asequibles», asegurando que permitirá vehículos más asequibles y alineados con la demanda de los consumidores. Las automotrices argumentan que los estándares anteriores las obligaban a invertir en vehículos eléctricos y tecnologías costosas que los clientes no estaban dispuestos a pagar.

En contraste, los ambientalistas han alertado sobre los riesgos de revertir los estándares de eficiencia, señalando que vehículos menos eficientes podrían incrementar la demanda de combustible y los precios en las estaciones.

Alcance y contexto de las normas

Las nuevas reglas afectarán a todos los autos de pasajeros y camionetas ligeras producidos entre 2022 y 2031. Entre las modificaciones se incluye la reclasificación de SUV pequeños y crossovers como automóviles de pasajeros, alterando sus objetivos de eficiencia.

En contraste, bajo la administración Biden, la National Highway Traffic Safety Administration estimó que elevar los estándares de eficiencia habría permitido a los estadounidenses ahorrar más de 23.000 millones de dólares en combustible.

La administración había incrementado los requisitos de eficiencia energética un 8% para vehículos de 2024 y 2025, y un 10% para 2026, así como los estándares de vehículos ligeros de carga, que pasaban de 16 km/l en 2025 a 21,4 km/l para 2031.