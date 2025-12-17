Trump anunciará la guerra con Venezuela esta noche, asegura el periodista Tucker Carlson

El periodista Tucker Carlson ha asegurado este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según le informó un miembro del Congreso de EEUU.

«Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00» (03:00 hora española), ha dicho el periodista en su pódcast.

En su intervención en ese podcast conservador, Judging Freedom, Carlson ha indicado que el día anterior se había alertado a legisladores sobre un inminente conflicto armado, el cual sería detallado por el mandatario en su intervención televisada.

Trump tiene previsto dirigirse al país desde la Casa Blanca para repasar los logros de su primer año casi completo en el cargo y exponer sus objetivos para el trienio siguiente, como adelantó el martes la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.

Se espera que el líder aborde medidas para abaratar el coste de la vida, en respuesta a las quejas de parte de su base electoral, que le critica priorizar temas internacionales sobre los problemas domésticos.

Esta aparición coincide con un periodo de máxima presión militar en la zona del Caribe, donde Washington ha intensificado en meses recientes un amplio dispositivo naval y aéreo, oficialmente, para frenar el tráfico de estupefacientes en el área.

Los detalles de Trump sobre la guerra con Venezuela

Entre las acciones recientes figuran múltiples ataques aéreos en aguas del sur del Caribe y el Pacífico este contra cerca de dos decenas de embarcaciones sospechosas de narcotráfico, que han causado la muerte de al menos 95 personas a bordo.

En una publicación del martes en Truth Social, Trump afirmó que Venezuela se encuentra «totalmente rodeada» por «la flota naval más imponente jamás concentrada en la historia de Sudamérica», y advirtió de que el impacto será inédito hasta que Caracas restituya «el petróleo, los territorios y demás recursos que nos arrebataron en el pasado».

En las últimas semanas, las fuerzas estadounidenses interceptaron un súper petrolero cerca de la costa venezolana, y el martes se impuso un bloqueo absoluto a todos los buques sancionados que intenten ingresar o salir del territorio venezolano.

En su publicación, Trump acusaba directamente al «ilegítimo régimen de Maduro» de utilizar petróleo de «yacimientos robados» para financiar actividades ilícitas, incluyendo «narcoterrorismo, trata de personas, asesinatos y secuestros». «Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo terrorismo, narcotráfico y trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera», ha escrito el mandatario.

Inmediatamente después, ordenaba el bloqueo naval petrolero, asegurando que Venezuela está «completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica», una fuerza que, según él, «sólo crecerá» hasta que Caracas devuelva «inmediatamente» a Estados Unidos «todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente».

Trump no detallaba específicamente a qué «activos robados» se refería, aunque todo apunta a que se refiere a reclamaciones históricas sobre concesiones petroleras de empresas estadounidenses expropiadas durante el gobierno de Hugo Chávez, y afianza el relato de que el crudo venezolano financia redes criminales transnacionales.