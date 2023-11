«Cualquiera que viole la Constitución, que potencialmente utiliza violencia física para terminar con la democracia, es un tirano, es un dictador». Así, de contundente se ha mostrado el periodista conservador de Estados Unidos Tucker Carlson en declaraciones a OKDIARIO este lunes en Ferraz en la manifestación frente a la sede del PSOE, que se ha desplazado a Madrid para participar en la protesta contra las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas.

Carlson ha sido claro en referencia al ataque a la Carta Magna de Pedro Sánchez con sus concesiones a los independentistas y a las cargas de la Policía del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra los manifestantes estos días en Ferraz, donde ha habido diferentes cargas de la Policía de Marlaska, sobre todo en una de las primeras jornadas de manifestaciones en Ferraz, la cual terminó con tres detenidos.

«Todo esto está pasando en Europa», ha querido subrayar Tucker Carlson en Ferraz sobre lo que ocurre en España con la Ley de Amnistía pactada por Pedro Sánchez con los partidos separatistas para su investidura, que abarca los delitos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, relacionados con los referéndums ilegales de 2014 y 2017. A esto se añaden las «acciones cometidas entre estas fechas, aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración». Entre ellos, la ley supone el borrado de los delitos de terrorismo, siempre y cuando no haya recaído sentencia firme, algo que no ocurre en la actualidad.

«El mundo no ha visto con claridad que lo que ocurre aquí estos días es muy importante», ha indicado el periodista estadounidense sobre las concesiones que ha realizado Pedro Sánchez últimos días en España. «Espero poder cambiar eso», ha indicado Carlson esta noche en Madrid, en referencia a que le gustaría haber visto una mayor cobertura en diferentes medios de comunicación internacionales.

Unas concesiones a los independentistas que sí han sido recogidas en los últimos días por algunos medios estadounidenses como The Wall Street Journal, The Sunday Times o The Washington Times, destacando un toque de atención del periódico liberal por excelencia en Estados Unidos: The New York Times, que en esta ocasión no ha podido tragar con las concesiones de un político afín europeo su línea editorial como es Sánchez.

Los movimientos del PSOE y Junts para conseguir la amnistía a los golpistas del procés, un referéndum de autodeterminación o el lawfare -entre otras cesiones- llamaron la atención del periódico neoyorquino, que titulaba la noticia del acuerdo entre PSOE y Junts como Deal Granting Amnesty to Separatists Sets Off Turmoil in Spain (El acuerdo que concede la amnistía a los separatistas provoca agitación en España).

El artículo publicado por New York Times no sólo ha dado cuenta de lo sucedido en España, sino que ha dejado al desnudo al presidente en funciones Pedro Sánchez criticando su doble moral, como le recuerdan en la información, siempre había negado la concesión de la amnistía a los golpistas del 1-O.