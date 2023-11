El PSOE y Junts han cerrado el acuerdo que le otorgará la amnistía a los golpistas del procés, un referéndum de autodeterminación o el lawfare -entre otras cesiones-. Una noticia que ha provocado la movilización ciudadana por toda España, y ha causado revuelo a nivel internacional. Algunos medios de comunicación muy importantes a nivel mundial publicaban en sus páginas las cesiones de Sánchez los separatistas. Es el caso del New York Times, que titulaba la noticia del acuerdo entre PSOE y Junts como Deal Granting Amnesty to Separatists Sets Off Turmoil in Spain («El acuerdo que concede la amnistía a los separatistas provoca agitación en España «).

El artículo publicado por New York Times no sólo da cuenta de lo sucedido en España, sino que han dejado al desnudo al presidente en funciones Pedro Sánchez criticando su doble moral ya que, como le recuerdan en la información, siempre había negado la concesión de la amnistía a los golpistas del 1-O. «The proposed amnesties, something Sánchez had previously said he would never do, incited an uproar, even as his allies sought to frame them as instrumental in putting a fraught period of history behind the country», («La amnistía propuesta, algo que Sánchez había dicho con anterioridad que nunca haría, provocó revuelo, incluso cuando sus aliados trataron de presentarla como algo fundamental para dejar atrás un período tenso de la historia del país»), publican en sus páginas.

Pedro Sánchez, Spain’s prime minister and a progressive, sealed a deal to extend amnesty to Catalan separatists in exchange for their political support, («Pedro Sánchez, el progresista primer ministro de España, selló un acuerdo para extender la amnistía a los separatistas catalanes a cambio de su apoyo político»), señala el NYT, que hablan incluso de las dudas que este pacto generan en Europa y la inestabilidad que produce en España: The deal is likely to allow him to stay in power but has caused turmoil throughout Spain, doubts in Europe and questions about the country’s stability («Es probable que el acuerdo le permita permanecer en el poder, pero ha causado agitación en toda España, dudas en Europa y dudas sobre la estabilidad del país»).

Reacción de los medios internacionales

Pero el New York Times no ha sido el único medio en criticar el acuerdo que va a facilitar la investidura de Sánchez, otros medios como The Washington Post han titulado la noticia del pacto como To stay in prower. Spain’s Socialists offer amnesty to Catalan separatists («Para permanecer en el poder, los socialistas de España ofrecen la amnistía a los separatistas catalanes»).

The Guardian, el diario británico, indicaba que el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts «ha alarmado a los partidos de derechas, pero también a los votantes socialistas tradicionales y al comisario de Justicia de la Unión Europea» Proposed deal has alarmed Spanis right, traditional socialist voters and the EU justice e commissioner.

Y el italiano Corriere della Sera también se mostró muy crítico con el acuerdo y advertía de una «tiranía totalitaria», en algunas de sus publicaciones en sus redes sociales indicaban incluso que se trata de un «duro golpe a los soberanistas (españoles)». «Gobierno y amnistía, Sánchez pagará un precio alto pero el suyo es un duro golpe a los soberanistas», reza la publicación.