Acuerdo total Sánchez-Puigdemont: la nación catalana y el derecho de autodeterminación, ejes del pacto

Tras varios meses de negociaciones, y amagos de bloqueo, el PSOE y Junts han cerrado el acuerdo que permitirá la investidura de Pedro Sánchez y que será anunciado si no hay sorpresas de última hora este mismo jueves. Carles Puigdemont puede darse por satisfecho tras haber puesto a Sánchez de rodillas y conseguir que el reconocimiento de Cataluña como nación y el derecho de autodeterminación sean ejes del acuerdo, según confirman a OKDIARIO, algo a lo que los socialistas hace sólo dos meses se negaban en redondo diciendo que «por ese camino no había avance posible».

Desde Junts han apretado al PSOE para asegurar que la Ley de Amnistía no tuviera fisuras y pueda superar el trámite parlamentario y el examen al que previsiblemente la someterá el Tribunal Constitucional. En los últimos días, las negociaciones -que parecían encauzadas- han atravesado una fase de desencuentro, por las discrepancias en el alcance de la ley.

El temor de Junts es que la Ley de Amnistía quede en papel mojado y corra el mismo destino que la ley del sólo sí es sí o la eliminación del delito de sedición. El siguiente paso será registrar la Ley de Amnistía en el Congreso, algo que tendrá lugar la semana que viene, a falta de «amarrarla bien desde el punto de vista judicial, no dejando lugar a ninguna grieta», dicen fuentes conocedoras de la negociación a OKDIARIO.

En la tarde de este miércoles, Puigdemont por su parte se había reunido en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas con la cúpula de Junts para analizar la evolución de la negociación. En concreto se ha visto con el secretario general, Jordi Turull, la presidenta del partido, Laura Borrás, y la portavoz en el Congreso Miriam Nogueras y acudieron a comer juntos al comedor reservado para eurodiputados, donde «evaluaron el estado de las negociaciones», según indican fuentes del partido.

Aunque las negociaciones con Junts arrancaron hace tiempo, se aceleraron tras el pacto anunciado entre los socialistas y ERC la semana pasada. Ese acuerdo impulsado por Sánchez, que molestó a los de Puigdemont, recoge también una Ley de Amnistía, además de la continuidad de la mesa de negociación, el traspaso integral de Rodalies al Gobierno de Cataluña y una condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que corresponde a 15.000 millones de euros. Desde entonces, los equipos negociadores del PSOE y Junts -desplazados a Bruselas- se han intercambiado abundante documentación para pulir el acuerdo.

Sánchez: «Lo haremos posible»

En los últimos días, y en paralelo a las conversaciones, se han sucedido varios acontecimientos, como las protestas masivas contra la amnistía ante las sedes del PSOE en distintas ciudades españolas -que fueron reprimidas en el primer momento con gases lacrimógenos y cargas desproporcionadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska- o la imputación por terrorismo del propio Puigdemont.

Este miércoles, Sánchez remitió una carta a la militancia en la que reafirmaba su convicción de que sería investido. Aprovechando las protestas de los últimos días, reafirmaba la «necesidad» de sacar adelante un Gobierno de coalición: «Hoy, más que nunca, estoy convencido de que lo haremos posible», concluía el socialista.

Mientras Sánchez avanza en la amnistía de los delitos cometidos en el contexto del referéndum ilegal, la Comisión Europea ha remitido una carta a los ministros en funciones de la Presidencia, Félix Bolaños, y Justicia, Pilar Llop, para demandar «información detallada» de la ley.

En la misiva, el comisario de Justicia, Didier Reynder, expone que «si bien por el momento no existe ninguna propuesta formal, se ha convertido en un tema de considerable importancia en el debate público» e informa que «la Comisión ha recibido muchas consultas al respecto, incluyendo a un gran número de ciudadanos». «Por lo tanto, le agradecería que me facilitara información más detallada, en particular sobre el alcance personal, material y temporal de esta ley prevista», reclama al Gobierno español.