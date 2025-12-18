Audiencias de ‘El Hormiguero’ y el partido de la Copa del Rey de ayer, miércoles 17 de diciembre

Tras los datos cosechados el pasado martes 16 de diciembre, este miércoles ha habido ciertos cambios. Para comenzar, debemos tener en cuenta que los espectadores de La 1 de Televisión Española no disfrutaron de una nueva entrega de La Revuelta, después de que RTVE cancelase su emisión para dar paso al partido de la Copa del Rey que enfrentaba al Real Madrid C.F con el CF Talavera. El debut de los de Xabi Alonso en esta competición ha reunido a 2.492.000 espectadores, anotando un 19.1% de cuota de pantalla. Por lo tanto, en su franja, dominó aunque sin alterar los datos habituales de sus principales competidores en el access prime time.

Y es que El Hormiguero, con la visita de Cristina Pedroche, cosechó un 14.6% y 1.908.000, mientras que La isla de las tentaciones 9 se tuvo que conformar con un 10.4% y 1.353.000. Lejos de que todo quede ahí, tampoco se ven afectadas las otras propuestas que podemos disfrutar en el access prime time. En esta ocasión, el vencedor de esta particular batalla entre las cadenas secundarias es First Dates, que anotó un 6.9% y 882.000, mientras que El Intermedio ha conseguido recuperarse tras los mínimos datos obtenidos en los últimos días (6.7% y 890.000). Por último, el programa Cifras y letras, presentado cada noche por Aitor Albizua, se ha tenido que conformar con un 6% y 795.000. Cabe destacar que, en cuanto al promedio por cadenas, el partido de la Copa del Rey hizo que la cuota de La 1 aumentase hasta el 13.5%, cuando lo habitual en este mes ha sido el 11.9%.

Audiencias del miércoles 17 de diciembre en prime time

Una semana más, el programa de Arturo Valls que se emite en Antena 3 ha conseguido llevarse la victoria en el prime time, anotando un 12% de cuota de pantalla y reuniendo a 832.000 espectadores. Muy de cerca le siguen Paula Vázquez y los suyos con Hasta el fin del mundo (La 1 de Televisión Española), con un 11.2% y 769.000.

En cuanto al resto de opciones, Telecinco se tuvo que conformar con un 9.6% y 608.000 con la emisión de la película Mari(dos), mientras que la nueva entrega de Callejeros se ha conformado con un 5.7% y 405.000. No podemos dejar de mencionar Cazadores de imágenes con Gotzon Mantuliz, que contó con Arturo Valls como invitado (4.4% y 406.000).

Un día más, Pasapalabra está de enhorabuena, puesto que el minuto de oro se registró durante su emisión, concretamente a las 21:01 hrs. En ese momento, durante la celebración del Rosco, Manu Pascual y Rosa Rodríguez consiguieron anotar un 28.3% de cuota de pantalla y reunir a 3.267.810 espectadores. ¡Algo verdaderamente espectacular!