‘Emily in Paris’: ¿habrá temporada 5 de la serie de Netflix?

Después de casi dos años esperando la cuarta temporada de Emily in Paris, por fin, los suscriptores de Netflix han tenido la oportunidad de descubrir lo que sucede en la vida de Emily Cooper. La producción, protagonizada por Lily Collins, se ha convertido en una de las ficciones más vistas de la plataforma de streaming desde que aterrizó en el 2020. Pues, el público ha tenido la oportunidad de ver como una trabajadora americana se muda a París, a priori de manera temporal, para poder disfrutar de una nueva experiencia laboral. Pero, allí no solo conocerá a algunos de sus mejores amigos y descubrirá todo sobre la cultura francesa, también conocerá a chicos que le robarán el corazón.

Una historia absolutamente atrapante que combina el humor con el romance y, sobre todo, con la última moda francesa. Por ello, y tras ser testigos de la cuarta temporada de la ficción, no es de extrañar que el público pida más. A tan solo cuatro días de haber lanzado sus nuevos episodios, la plataforma de Netflix ha comunicado de forma oficial que las aventuras de Emily Cooper y sus amigos no han terminado todavía. La quinta temporada de Emily in Paris es un hecho.

«Estamos encantados con la increíble respuesta a esta temporada de Emily in Paris y entusiasmados de regresar en una quinta para continuar las aventuras de Emily en Roma y París», ha declarado Darren Star, creador de la serie, a Tudum. ¡ALERTA SPOILERS!

En los últimos episodios de la cuarta temporada, los espectadores han sido testigos de como Emily intenta pasar página a nivel sentimental. Tras el fracaso intento amoroso con Gabriel, la joven apuesta por mudarse a Roma con su nuevo chico. Pues, además de conocer la tierra natal de él, también abrirá una oficina para la Agence Grateau en la ciudad.

De esta manera, y después de cuatro años, la producción abandonará París para tomar Roma como principal escenario. Pues, según el director, el objetivo de este movimiento es «ir por delante de la audiencia y llevarla a lugares inesperados». Además, quieren demostrar que «la serie tiene la capacidad de dejar una mayor huella».

Asimismo, y tras el fracaso sentimental de Gabriel y Alfie, el director quiere proyectar una mayor importancia en el nuevo novio italiano de Cooper: Marcelo. Pues, puede ser que a la tercera sea la vencida para la protagonista. «Siento que tienen una chispa real, una conexión romántica real. Mucho de eso seguirá ocurriendo la próxima temporada», afirman Star.

De momento, se desconoce cuando comenzará el rodaje de la quinta temporada, ni cuando verá la luz en Netflix. Pero, teniendo en cuenta que casi han tenido que pasar dos años para el estreno de esta última, todo podría apuntar a que Emily in Paris llegará en 2026. ¿Será esta la temporada final de la ficción?