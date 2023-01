‘Emily in Paris’: el dineral que gana Lily Collins por protagonizar la serie de Netflix

Emily in Paris se ha convertido una de las serie de Netflix más exitosas de los últimos años. Protagonizada por Lily Collins, actualmente la ficción ambientada en París ya va por una tercera temporada y todo apunta a que por lo menos, también habrá una cuarta.

En cuanto a la tercera temporada, desde su estreno el pasado 21 de diciembre, ha vuelto a alcanzar el éxito en Netflix, siendo actualmente una de las series de ficción más vistas en todo el mundo, superando las expectativas de los seguidores de la misma.

O la amas o la odias, pero no hay duda de que a día de hoy Emily in Paris se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo, y el éxito de la serie ha llevado a que el caché de los actores aumente. De esta forma, el sueldo de la protagonista de la serie, ha alcanzado unas cifras millonarias en esta última temporada.

Emily in Paris Season 3 premieres December 21 pic.twitter.com/qlH6zpoZwp

Tourist season is over 🇫🇷

Sobre el sueldo que se llevaría la protagonista por temporada, tal y como afirman fuentes cercanas a Celebrity News, Lily Collins cobraría alrededor de 300.000 euros por capítulo. De esta manera, se llevaría aproximadamente 3 millones de euros por temporada, debido a que cada una de ellas consta de 10 capítulos.

Por otro lado, la actriz estadounidense se ha quedado parte de las prendas que ha llevado en cada una de las temporadas, prendas que tal y como se puede ver en la serie, pertenecen a grandes firmas de lujo, algo que también forma parte de sus ganancias.

En cuanto a una posible cuarta temporada de la serie, todo apunta a que la respuesta es afirmativa. El sorprendente final de la tercera temporada, no deja lugar a dudas de que necesita un desenlace, por lo que parece que Emily in Paris habría renovado con Netflix al menos por una temporada más.

Emily in Paris Season 3 — FIRST LOOK: pic.twitter.com/fJHkCvZH1L

— Netflix (@netflix) September 22, 2022