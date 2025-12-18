Olga Moreno se derrumba en directo y Joaquín Prat reacciona: «¿Hasta qué punto estás mal?»

El pasado martes, los espectadores de El tiempo justo, programa presentado por Joaquín Prat, fueron testigos de cómo Olga Moreno no pudo evitar derrumbarse, pero no quiso dar a conocer ningún tipo de explicación sobre el origen de su estado anímico. A pesar de que sus compañeros trataron de averiguar qué le ocurría exactamente, la colaboradora del programa trató de eludir el asunto, diciendo únicamente que tenía «un día malo». Tan solo un día después, la que fuese ganadora de Supervivientes 2021 no acudió a su puesto de trabajo, por lo que, como era de esperar, fue un asunto que se trató en directo. Entre otras tantas cuestiones, llegaron a barajar la posibilidad de que Olga Moreno hubiese roto su relación con su actual pareja, Agustín Etienne. A pesar de todo, Gloria Camila no dudó en romper su silencio para dar a conocer que no le consta que la pareja esté distanciada, ni mucho menos.

Tras escuchar a la hija de Rocío Jurado, Joaquín Prat no dudó en sincerarse con sus compañeros y los espectadores, haciéndoles saber que estaba profundamente preocupado por su compañera en El tiempo justo. «¿Hasta qué punto estás mal para romperte en plató?», llegó a cuestionar, en voz alta. Lejos de que todo quede ahí, el reconocido presentador de Telecinco quiso ir mucho más allá a la hora de reflexionar tras lo sucedido con Olga Moreno: «Días malos hemos tenido todos. ¿Cómo de malo tiene que ser para que te quedes callada todo el programa?», quiso saber. Pero no todo quedó ahí, puesto que Joaquín Prat recordó que el momento más delicado se produjo durante la publicidad, puesto que la ex mujer de Antonio David Flores apenas pudo articular palabra a la hora de dar una explicación. “¿Cómo de fastidiada tienes que estar?”, planteó.

Agustín Etienne rompe su silencio tras las lágrimas de Olga Moreno en el programa de Joaquín Prat

Después del preocupante momento vivido en directo por la ex superviviente, muchos han sido los que han intentado encontrar respuestas. Recordemos que, en verano, hubo una ruptura y una posterior reconciliación. De esta forma, hemos sido testigos de cómo Giovanna González, colaboradora de Vamos a ver, ha podido hablar con el representante.

Así pues, desveló el motivo por el que esa tarde no acompañó a Olga Moreno, su pareja y representada, como hace de forma habitual: «Me dice que está enfermo. Lleva malísimo con gripe y mal de la tripa como cinco días y solo contesta llamadas urgentes de trabajo y espera estar mejor mañana y pasado».

Acto seguido, la periodista fue más allá: «El motivo de la ausencia es que está muy malo en casa y no puede moverse». Kike Calleja, colaborador de Vamos a ver, también ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para añadir algo más respecto a este asunto: «Yo no diría que hay una crisis ni nada, yo los vi perfectamente». Por lo tanto, si algo le ocurre a Olga Moreno, nada tiene que ver con una posible ruptura con su pareja.