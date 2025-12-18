Dani Rodríguez: «Sólo puedo decir gracias»

«Sólo puedo decir gracias», ha afirmado Dani Rodríguez en unas declaraciones recogidas por los medios oficiales del club tras haberse hecha pública su rescisión. El jugador ha tenido que firmar un acuerdo de confidencialidad para poder conseguir la rescisión de su contrato, por lo que evidentemente en sus manifestaciones no expresa ni una sola palabra sobre los incidentes que le llevaron a ser apartado del equipo.

Las declaraciones «oficiales» de Dani Rodríguez son las siguientes:

«La única palabra que se me repite es gracias. Lo único que le puedo dar a la gente, a la afición, no solo a los mallorquinistas, sino también a los mallorquines en general, son las gracias. Hemos sido muy felices durante tanto tiempo. Mi mujer, mis hijos y yo somos unos privilegiados por haber estado tanto tiempo en una isla tan bonita como esta. Solo puedo dar gracias porque su cariño me ha llegado desde el primero hasta el último día. Yo espero haber devuelto ese cariño a base de trabajo, de sacrificio y de darle valor a cada día que me ponía esta camiseta. La he defendido durante muchos partidos y creo que desde el primer día y hasta el último la he defendido como he podido y como he sabido».

«Por suerte, tengo grandísimos momentos aquí. El primer ascenso fue mágico para todos, no solo para mí. Y mi primer gol en Primera, que fue justo a la vuelta de Primera División. Y creo que uno de los momentos más mágicos y que casi se culminan es ese gol en la final de la Copa del Rey. Es un momento mágico. Ese ruido de la gente, cómo gritó el gol y todo el ruido de los mallorquinistas, de los veinte mil que había allí. Es un momento único».

Dani Rodríguez se marcha con 282 partidos a las espaldas en los que ha marcado 32 goles y ha repartido 39 asistencias. Es el séptimo en número de encuentros en la historia del club.