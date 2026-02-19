El COI evita un aquelarre independentista en el oro olímpico de Oriol Cardona requisando esteladas

El Comité Olímpico Internacional ha evitado que el oro de Oriol Cardona en los Juegos Olímpicos de Invierno se viera empañada en su celebración. Los miembros del personal de seguridad desplegados en Milán-Cortina han aplicado a rajatabla el reglamento que se recoge en la Carta Olímpica, requisando de las gradas esteladas independentistas con las que esperaban celebrar este triunfo histórico para el deporte español, puesto que se trata del primer oro olímpico en 54 años en unos JJOO de Invierno.

Entre los aficionados que esperaban en la línea de meta a Cardona y a Ot Ferrer había varios portando banderas esteladas que, sin embargo, no han podido lucir. Algo que hubiese empañado un día histórico para el deporte nacional, puesto que se han conseguido dos preseas, que elevan a siete los medallistas invernales españoles. El COI no ha dudado en aplicar su normativa, evitando cualquier tipo de propaganda política en las gradas del Stelvio Ski Centre de Bormio durante la disputa de la prueba.

Las imágenes han sido recogidas por la televisión pública catalana antes de que Oriol Cardona y Ot Ferrer certificaran su presencia en la final del sprint en esquí de montaña. El motivo está bastante claro, puesto que así se recoge en el reglamento del propio COI. El organizador de los Juegos intenta evitar por todos los medios que los aficionados se salten la estricta normativa y, en este caso, han evitado que el independentismo convirtiera en un aquelarre el mayor triunfo del deporte español en unos JJOO de Invierno en medio siglo.

«No se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún recinto o instalación que se considere parte de los Juegos Olímpicos», señala la Carta Olímpica en uno de sus puntos. En este caso, las banderas esteladas forman parte de la propaganda política, por lo que han sido retiradas.

De hecho, toda la simbología catalana que no era independentista sí que se ha permitido, como unos petos que portaban los mismos activistas, que animaban a Ot Ferrer, en los que aparecía la señera sin motivos independentistas. También se permitió a los allegados al campeón Cardona portar la misma bandera autonómica, dado que al ser constitucional no representa ningún tipo de propaganda política.

❌ Sense simbologia de Catalunya als Jocs Olímpics ❗ La seguretat ha retirat les banderes catalanes a la prova d’esquí de muntanya 💥 L’afició s’hi ha resistit, però ha acabat cedint davant el reglament del COI Tots els detalls 👉 https://t.co/m7Z68I8KTG pic.twitter.com/gYFBTgNvfJ — Esport3 (@esport3) February 19, 2026

Las semifinales de la disciplina de sprint en esquí de montaña terminaron con Cardona y Ferrer en la final. Allí, el primero logró el triunfo para la delegación española, el primero en 54 años, tras el histórico oro de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972. Ot Ferrer, por su parte, se llevó un meritorio diploma olímpico, al finalizar en la quinta posición.