Oriol Cardona, primer oro de España en Juegos de Invierno en 52 años: «¡Ya era hora de otro campeón!»

Oriol Cardona celebró su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno en la modalidad de esquí de montaña, un hito histórico, la primera de oro de España desde el año 1972. El catalán, que era el gran favorito, festejó a lo grande su histórico triunfo en estos Juegos.

«Estoy abrumado… esto es increíble», ha dicho Oriol Cardona pocos minutos después de ganar este oro que es histórico para España. «Hubo mucho trabajo detrás. Tenía ganas de quitármelo de encima (en referencia a sus rivales). Fue perfecto porque me encontraba superbien. Al llegar a la meta me he quedado sin palabras», ha añadido.

Cardona es el segundo español que consigue un oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Lo logrado por el catalán en estos JJJOO que se celebran en Milán-Cortina es mucho más que un oro, es historia del deporte español. 54 años después, España tiene un campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno. El último (y hasta ahora el único) había sido el gran Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972.

Oriol Cardona ha explicado que «hay mucho trabajo detrás» y que «ya era hora» de que España ganara una medalla de oro en Juegos Olímpicos de Invierno. «Anita ha conseguido el tercer puesto (en referencia a Ana Alonso, bronce en categoría femenina) y yo el primero. Dos medallas para casa y el sábado a por la otra. Ha sido una carrera muy rápida, con presión. No estamos acostumbrados, pero a mí me ha dado un ‘punch’», ha continuado el ya campeón olímpico de España.

Sobre la carrera, Cardona bromeó que hubiera preferido «haberlo hecho en sol como todos los españoles, pero en peores plazas hemos toreado». Por último, le ha querido dedicar el oro a «mi abuelo, que se murió hace años y pienso mucho en él. Gracias a toda la gente que me acompañó en el camino. No soy nadie sin la gente que hubo detrás».