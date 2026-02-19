Las sandalias de Skechers que parecen Birkenstock: son más cómodas para andar y a un precio que no esperas

Encontrar unas sandalias para cuando llegue el buen tiempo que sean bonitas, cómodas y que no se disparen de precio no es sencillo. Y justo ahí es donde Skechers ha dado en el clavo con un modelo que está empezando a llamar la atención por una razón muy clara, y es que se parecen mucho a las clásicas Birkenstock, pero cuestan menos y prometen una experiencia mucho más amable para caminar durante horas.

Hablamos de las sandalias Relaxed Fit: Lifted Comfort – Truly Iconic, que se han convertido en una de esas opciones que sorprenden, sobre todo a aquellas que buscan algo práctico para el día a día sin renunciar a un diseño reconocible y actual. A simple vista, el parecido con las icónicas Birkenstock es evidente, pero basta con probárselas para notar que la comodidad juega un papel fundamental, más allá del diseño, que sigue la fórmula de dos tiras anchas con hebillas ajustables y una silueta sencilla que combina con casi todo el armario veraniego. Desde vestidos ligeros hasta vaqueros o pantalones de lino, estas sandalias encajan sin esfuerzo en cualquier plan diario.

La parte superior está hecha de ante auténtico, lo que les da un acabado cuidado y una sensación agradable al contacto con el pie. No son las típicas sandalias rígidas que hay que domar con el uso, sino que desde el primer momento resultan suaves y cómodas, algo que muchas agradecen cuando las jornadas se alargan más de lo previsto. Otro de los puntos fuertes de este modelo está en su ajuste amplio, pensado para que el pie no vaya apretado ni forzado. La tecnología Relaxed Fit de Skechers ofrece más espacio en la zona delantera, lo que se traduce en una pisada más relajada y estable. Este detalle marca la diferencia, especialmente para las que suelen notar cansancio o molestias después de caminar un buen rato. La plantilla acolchada acompaña el movimiento natural del pie y ayuda a que cada paso resulte más ligero, incluso en superficies duras como el asfalto de la ciudad.

Las sandalias Skechers tipo Birkenstock

La comparación con Birkenstock es inevitable, ya que su estética recuerda mucho a modelos clásicos como las Arizona. Sin embargo, estas sandalias de Skechers no buscan ser una copia exacta, sino una alternativa pensada para quienes priorizan la comodidad desde el primer uso y no quieren gastar más de la cuenta. Mientras que algunos modelos de Birkenstock superan con facilidad los 100 euros, estas sandalias cuestan 60€, un precio acorde a un calzado con este nivel de comodidad y buenos acabados.

Otro aspecto que está jugando a su favor es que son muy ligeras. A pesar de contar con una suela consistente y bien amortiguada, no resultan pesadas, lo que las convierte en una buena compañera para paseos largos, viajes o días en los que se camina más de lo habitual. No es casualidad que Skechers tenga fama de crear calzado pensado para cuidar los pies, y este modelo de sandalias mantiene esa filosofía adaptada al buen tiempo.