La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena a la actriz María León por agredir a una agente de la Policía Local durante una intervención en la capital hispalense la madrugada del 1 de octubre de 2022, cuando, según la sentencia, le propinó un puñetazo y una patada y la insultó al grito de «¡hija de puta, zorra!». El tribunal ha rechazado endurecer la pena, pero ha mantenido las dos multas que suman 5.700 euros por resistencia y lesiones leves.

Según el auto facilitado por la Oficina de Comunicación del TSJA, tres agentes recurrieron la sentencia para que se condenara a León por desobediencia grave, al entender que «escapó del vehículo policial», y también por atentado a la autoridad por el golpe que atribuyen a la acusada. En ese recurso pedían dos años y un día de prisión por atentado, 90 días de multa por desobediencia y una indemnización de 1.150 euros por lesiones y daño moral.

La Audiencia ha descartado el atentado al considerar que la acción atribuida a León «está dirigida a evitar la detención» y que, pese a calificar la patada y el puñetazo como «intolerables», no se encuadra en ese delito «habida cuenta de la complexión de la acusada y de la mínima incidencia que tuvo en la integridad física». También ha rechazado la petición de multa por daño moral al señalar que la difusión de imágenes de la intervención «no puede imputarse de modo alguno a la acusada» y que el daño moral debe derivar del delito por el que se condena, «y no por hechos ajenos al mismo».

La resolución también ha tumbado los recursos contra los otros dos acusados, Pedro Á.M. y Jorge S.R., absueltos por el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla. Los agentes pedían revocar la absolución de Jorge S.R. por desobediencia al situarse delante del vehículo e impedir su avance, y que Pedro Á.M. fuera condenado por atentado y por un presunto falso testimonio. La Audiencia ha rechazado todas esas pretensiones.

La noche de autos de León

Los hechos probados se remontan a la madrugada del 1 de octubre de 2022, sobre las 4:45 horas, cuando María León y los otros dos acusados paseaban por la avenida de María Luisa junto a otros acompañantes tras una cena posterior a un rodaje, «en busca de un local abierto». En ese contexto, una agente y su compañero dieron el alto a un ciclista que llevaba un vaso con bebida y habría realizado una maniobra antirreglamentaria, y le requirieron para someterse a pruebas de alcohol, con apoyo de otros vehículos policiales.

Durante la actuación, siempre según la sentencia, la actriz fue requerida para identificarse tras grabar insistentemente a los agentes con el móvil y no llevar documentación. Los policías le comunicaron que sería conducida a dependencias para identificarla y ella entró «por su propio pie» en el coche patrulla. Ya en marcha, Jorge S.R. se colocó delante del vehículo, los agentes bajaron y, en ese momento, una persona no identificada abrió la puerta trasera, lo que permitió a María León salir y echar a correr.

A continuación, los agentes la alcanzaron y trataron de sujetarla por los brazos, momento en el que, «movida por el ánimo de oponerse a la actuación policial», forcejeó y golpeó a la agente en la mejilla con el brazo izquierdo. Después cayó al suelo, desde donde lanzó una patada y profirió el insulto: «¡Hija de puta, zorra!».

La sentencia, dictada en abril de 2025, absolvía a María León del delito de desobediencia, pero la condenó por resistencia y lesiones leves con la atenuante de reparación del daño por la cantidad consignada antes del juicio. El fallo le impuso dos multas que suman 5.700 euros y la obligación de indemnizar con 100 euros a la agente afectada, un castigo que ahora la Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado.