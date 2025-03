María León ataca a los policías tras su condena: insiste en que fue «vejada» y «maltratada»

La actriz María León ha reaccionado a su condena por agredir a una agente de la Policía Local de Sevilla en octubre de 2022 al grito de «¡zorra!» e «¡hija de puta!». A través de una historia compartida en su cuenta de Instagram, María León ha difundido un mensaje de la también actriz Aixa Villagrán que denuncia que la sevillana fue «vejada» y «maltratada» por los policías, describiendo la situación como «absolutamente injusta y vulnerable».

En la publicación compartida, Aixa Villagrán, conocida por su trabajo en producciones como La virgen roja y La chica de nieve, ha escrito: «Días como hoy me vienen todas esas listas de nombres de personas absueltas por la justicia española y me invade una impotencia y una tristeza que no me dejan descansar. María León mide 1’65 aprox., varios policías agarrándola a la fuerza, maltratándola y vejándola en una situación absolutamente injusta y vulnerable. Nadie sabe pero todo el mundo opina. Todo mi apoyo a @marialeonbarrios».

Detalles de la condena

La sentencia, dictada este viernes y aún recurrible ante la Audiencia Provincial, obliga a María León a pagar una multa de 4.800 euros por el delito de resistencia y 900 euros por el delito leve de lesiones, además de indemnizar con 100 euros a la agente agredida. Sin embargo, la actriz ha sido absuelta del delito de desobediencia, y los otros dos acusados, enjuiciados por atentado, resistencia y desobediencia, también han sido absueltos por falta de pruebas.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 1 de octubre de 2022, cerca de las 4:45 horas, en la avenida María Luisa de Sevilla. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO Andalucía, María León y sus acompañantes regresaban de una cena cuando dos agentes de la Policía Local detuvieron a uno de ellos, que iba en bicicleta, para realizarle una prueba de alcoholemia. La situación escaló cuando la actriz se negó a identificarse y, tras ser informada de que sería trasladada a dependencias policiales, se desencadenó un forcejeo.

Durante el incidente, María León propinó un puñetazo en la mejilla a una agente y, ya en el suelo, le lanzó una patada mientras la insultaba con expresiones como “hija de puta” y “zorra”. Finalmente, fue reducida con la ayuda de otros agentes. La magistrada consideró “detallado, coherente y coincidente” el testimonio de los policías presentes, desestimando la versión de María León, quien afirmó haber sido arrojada al suelo y esposada por varias personas. Las imágenes del incidente, según la sentencia, no respaldan su relato.

Aixa Villagrán, quien recientemente fue nominada a los Premios Goya 2025 como Mejor Actriz de Reparto por su papel en La virgen roja, ha utilizado su plataforma para visibilizar su perspectiva sobre el caso, y ésta ha sido también compartida por María León, que de este modo vuelve a atacar a la Policía.