María León cambia de actitud y acepta su condena: "Borrón y cuenta nueva"

María León ha estado situada en la primera línea mediática en los últimos años, y no precisamente por su carrera en el mundo de la interpretación. En octubre de 2022, la actriz protagonizó un altercado con la Policía Local de Sevilla por el que terminó detenida durante unas horas. Según publicaron varios medios, la hermana de Paco León propinó un puñetazo y varias patadas a las autoridades después de que estos le pidieran la identificación y no la llevara encima. En un primer momento parecía que no tenía problema en trasladarse hasta la comisaría, pero, finalmente, la situación terminó complicándose.

Desde entonces, se ha llevado a cabo un proceso judicial que ha terminado con María León condenada a pagar una multa de 5.700 euros por delitos de resistencia y otro leve de lesiones. Una sentencia con la que la actriz podría estar en contra, ya que días después del altercado, lanzó un comunicado en el que negaba haber cometido alguna agresión a los agentes, al mismo tiempo que aseguraba haber sido «víctima de abuso policial». Pero nada más lejos de la realidad. Sus últimas declaraciones, sumado a que no ha recurrido la sentencia, dejan más que claro que ha cambiado de actitud sobre lo ocurrido.

María León en Sevilla. (Foto: Gtres)

Mientras esperaba un taxi en una calle de Madrid, María fue sorprendida por varios reporteros que, conscientes del interés público que ha generado recientemente su figura, no dudaron en acercarse a ella para preguntarle sobre el final del procedimiento judicial en el que se había visto involucrada. Sin perder la compostura, respondió de una manera breve pero determinante. «Estoy contenta. Borrón y cuenta nueva. A trabajar», sentenció con una sonrisa serena, evitando entrar en mayores detalles y sin explicar los motivos por los cuales ha decidido no recurrir la sentencia. Al menos de momento.

A pesar de su discreción respecto al tema legal, María aprovechó su intervención para dejar claro que su presente está centrado en lo positivo. Reiteró su entusiasmo por la etapa profesional que atraviesa actualmente y destacó su implicación en varios proyectos que la mantienen ilusionada de cara a los próximos meses. «La salud y el trabajo, que no falten», concluía.

María León en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque sus declaraciones dejan entrever que está conforme con la sentencia, parece que quienes no lo están son los agentes que supuestamente fueron agredidos por la actriz, los cuales no están de acuerdo con la sentencia porque consideran que los hechos probados serían constitutivos de un delito de atentado y no de simple resistencia. Cabe destacar que, en un principio, la Fiscalía solicitaba para la acusada un año y nueve meses de cárcel por el delito mencionado junto a una multa de 720 euros, así como que también se indemnizara a la policía lesionada con cien euros.