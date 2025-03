El lado desconocido de María León: una mentira, una vida hermética y un hermano anónimo

Todo el mundo está hablando de María León. La actriz lleva mucho años trabajando en el mundo del espectáculo, pero en las últimas semanas ha ocupado la atención de los medios por otro motivo: su altercado con la policía. En 2022 salió a la luz que había sido detenida por una supuesta agresión y ahora le han condenado a una multa de 5.700 euros. Pero, ¿cómo es María León cuando se apagan los focos? En LOOK hemos hecho un repaso de su trayectoria más desconocida y sabemos cómo empezó todo.

María León es hermana de Paco León, el famoso actor que dio vida a Luis Mariano García en la serie Aída. Su madre también es una gran artista. Se llama Carmina Barrios y ya ha protagonizado varias películas. Ahora solamente hace falta saber cómo fueron los inicios de María en la industria de la interpretación. Según ha contado ella misma, estaba trabajando en una tienda de ropa de Madrid y descubrió que estaban haciendo un casting. Pidió permiso para ausentarse de sus labores y acudir a la convocatoria, pero no le dejaron y tuvo que mentir.

La mentira de María León

María León, inspirada por todo lo que estaba consiguiendo su hermano, quiso probar suerte en la interpretación. El problema es que se topó con la negativa de su jefe, así que pensó que su única salida era acudir al hospital, decir que estaba enferma y conseguir una baja que le permitiera faltar a su puesto de trabajo.

María León en los Premios Goya 2023. (Foto: Gtres)

«Hacía muchísimo calor y me salió un casting. Pedí el día libre, pero no me lo dieron. Estuve dos días de los nervios», comentó en el programa Martínez y Hermanos, de Cuatro. «Recordé un cólico nefrítico que tuve con 18 años, que conocía perfectamente los síntomas y en qué lugar debían estar. Llego a Urgencias, expuse mi caso, exploraron los síntomas y creyeron que tenía un cólico nefrítico real. Yo me sentía bien, porque me veía cerca del papel. Lo que no esperaba era que me pusiesen en una camilla, me metieran una vía y ahí la cosa comenzó a irse de las manos». Por suerte, todo salió bien y consiguió el papel que tanto deseaba.

Su hermética vida privada

Todo el mundo sabe que su madre es Carmina Barrios y su hermano Paco León, pero ¿quién es su pareja? Está confirmado que se enamoró de Juan Molina, un cámara que trabajaba con ella en la serie Allí abajo. La relación duró un tiempo y parecía que estaban unidos, pero finalmente decidieron separar sus caminos.

María León y Juan Molina durante su relación. (Foto: Gtres)

A pesar de ser un rostro muy conocido, María ha logrado su vida sentimental al margen de los medios. Después de romper con Juan Molina se dejó ver con Diego Osorio, conocido por ser el ex de Eugenia Silva, en el Mutua Madrid Tenis. No obstante, el noviazgo no se hizo oficial y ambas partes evitaron hablar del tema en público.

Otro nombre que figura en su lista de conquistas es el de Allen Genki, un bailarín que pudo haberle robado el corazón en el pasado. En 2021 dio una entrevista en La voz de Galicia y explicó qué concepto tenía del amor: «Yo creo que ponerse límites, poner nombres a las cosas, es algo muy antiguo y que viene de la religión. Quiero pensar que cada vez es menos el nombre y más la experiencia, que hay que vivirla».

Alejandro, su hermano desconocido

Publicación de Paco León sobre su hermano. (Foto: Instagram)

Hay algo que no todo el mundo sabe. María y Paco tienen otro hermano. Se llama Alejandro y no quiere saber nada de las cámaras, de hecho se dedica a otra cosa completamente distinta. Es militar, forma parte del Ejército de Tierra y estuvo destinado en Siria. En 2005 se casó con la madre de su hija y lleva una vida discreta. Eso sí, tiene muy buena relación con su familia. ¿Qué pensará del altercado que ha tenido su hermana con las autoridades?