ADEMA refuerza su programa de cooperación sanitaria en Wasini y proyecta colaboraciones en Nairobi

Una delegación de ADEMA acaba de regresar de Kenia tras participar en una nueva expedición de cooperación internacional en la isla de Wasini, en el marco del programa asistencial y de promoción de la salud bucodental Island to Island-Illa a Illa.

La visita ha incluido también, en Nairobi, un encuentro de trabajo con representantes de Great Lakes University of Kisumu y del Institute of Healthcare Management para explorar posibles acuerdos de cooperación académica y formativa en el ámbito de las ciencias de la salud, según ha detallado la Escuela Universitaria en un comunicado.

La reunión se centró en identificar áreas de cooperación docente y de desarrollo de programas, además de analizar modelos de formación con componente clínico y orientación a la empleabilidad.

En el caso de Great Lakes University of Kisumu, se abordó la propuesta de impulsar un programa de Bachelor of Dental Surgery con sede en Kisumu, alineado con estándares internacionales de educación dental, y con énfasis en la competencia clínica, las ciencias biomédicas y la atención comunitaria en salud oral.

Por su parte, con el Institute of Healthcare Management se analizó la posibilidad de establecer fórmulas de colaboración para fortalecer y ampliar la impartición de programas de diploma y sus itinerarios de progresión académica. Entre las áreas prioritarias mencionadas figuran Higiene Dental, Operador de Radiología y Dietética, así como la articulación de redes de prácticas en entornos sanitarios.

El presidente de ADEMA, Diego González, ha valorado positivamente el encuentro y ha destacado el objetivo de definir líneas de cooperación que permitan avanzar en proyectos conjuntos, promover el intercambio académico y reforzar la formación sanitaria conforme a estándares internacionales y a los sistemas de acreditación vigentes en Kenia.

De forma paralela, la delegación ha desarrollado una nueva expedición de cooperación internacional en la isla de Wasini, dentro del programa Island to Island Illa a Illa, con una duración de dos semanas.

ADEMA ha impulsado ya siete expediciones desde finales de octubre de 2021 y ha atendido a más de 2.500 pacientes en Wasini. Las expediciones están integradas por equipos multidisciplinares de voluntariado, entre los que se encuentran odontólogos, higienistas, protésicos dentales, nutricionistas, docentes y alumnado de ADEMA.

Durante las diferentes misiones se han realizado tratamientos preventivos, restauradores y estéticos, además de trabajos de rehabilitación oral, sellados de fisuras y elaboración de prótesis dentales, servicios especialmente demandados entre la población local. Estas intervenciones buscan mejorar la salud oral y reducir el impacto social asociado a problemas dentales visibles.

En el ámbito de la educación para la salud, se ha desarrollado un programa de promoción y concienciación dirigido a la comunidad escolar de los dos centros educativos de la isla, que acoge a más de 300 alumnos, desde educación infantil hasta primaria y secundaria. Las actividades han incluido formación sobre técnicas de cepillado, hábitos alimentarios saludables y sensibilización sobre los efectos del consumo de azúcares, además de la distribución de cepillos dentales.

Durante la misión, el grupo de voluntarios ha expresado su satisfacción por la acogida recibida y por la evolución de la atención prestada en cada expedición, y destacando la importancia de combinar la intervención clínica con acciones de educación sanitaria para mejorar los resultados a medio plazo.

El presidente de la Fundación ADEMA+, Diego González, ha señalado que «el acceso a la atención sanitaria bucodental en estas islas presenta importantes dificultades debido a la ausencia de infraestructuras adecuadas, la escasez de profesionales, las barreras económicas y geográficas y la limitada educación en salud oral».

Por último, ha afirmado que «este proyecto se enmarca en la responsabilidad social de la institución y en su metodología educativa basada en el aprendizaje en servicio, que integra la formación del alumnado con acciones de impacto directo en comunidades vulnerables».