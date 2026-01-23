Princeton University visita ADEMA para explorar un modelo pionero de transferencia del conocimiento

Princeton University ha visitado ADEMA para explorar nuevas vías de colaboración internacional centradas en la transferencia de conocimiento hacia las Ciencias de la Salud, así como en el desarrollo de tecnologías de realidad virtual desde una perspectiva sensorial avanzada.

La visita institucional ha estado encabezada por la doctora Erika Kiss, directora fundadora del UCHV Film Forum y del UCHV Research Film Studio de Princeton University, quien se ha desplazado a Mallorca para conocer de primera mano el modelo académico y de investigación de ADEMA y sus desarrollos en simulación 3D háptica y holográfica, aplicados tanto a la formación en Ciencias de la Salud como en Bellas Artes, ámbitos en los que la institución se ha consolidado como referente internacional.

Asimismo, la delegación de ADEMA y Princeton University también ha mantenido diferentes encuentros con el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, y el concejal del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, para analizar diferentes formas de colaboración. En la reunión con el concejal de Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación, se establecieron contactos preliminares para una futura colaboración vinculada al proyecto Palma Culture and Innovation Bay.

ADEMA trabaja desde hace más de cinco años desde un enfoque de transversalidad entre Ciencia, Arte y Tecnología, impulsando proyectos orientados a facilitar la transferencia de conocimiento entre disciplinas.

En el transcurso de varias reuniones y demostraciones, el equipo directivo de ADEMA expuso a la doctora Erika Kiss su metodología innovadora tecnológica, concebida no únicamente como una herramienta visual, sino como un sistema de experiencia sensorial completa y avanzada. En este modelo, la interacción incluye percepción táctil, resistencia, volumen y respuesta física en entornos virtuales, mediante el uso de simuladores virtuales 3D hápticos y holográficos, detalla ADEMA en un comunicado.

En este contexto, uno de los aspectos subrayados durante la visita fue la bidireccionalidad del conocimiento. Desde ADEMA se ha destacado que los avances investigados en Bellas Artes se transfieren a las Ciencias de la Salud y, a su vez, las necesidades y desarrollos del ámbito sanitario retroalimentan nuevas líneas de experimentación y creación artística.

Este planteamiento ha sido presentado como una de las claves que han permitido consolidar a ADEMA como referente internacional en el desarrollo y la aplicación de tecnologías hápticas, tridimensionales y holográficas con usos académicos, científicos y creativos.

La doctora Erika Kiss pudo comprobar in situ la aplicación de estas tecnologías en los ámbitos de Bellas Artes y Ciencias de la Salud, constatando su potencial para generar nuevos entornos de aprendizaje, experimentación e investigación.

Abordaje de cáncer colorrectal

En el ámbito clínico, ADEMA trabaja actualmente en el desarrollo de simulación háptica aplicada a la formación médico-quirúrgica. Como ejemplo, se ha explicado la colaboración con el Health Living Lab del Hospital Universitario Son Espases, junto al doctor Álvaro García Granero, cirujano general especialista en coloproctología, para el desarrollo de un simulador 3D táctil orientado inicialmente al abordaje del cáncer colorrectal.

Este proyecto tecnológico, pionero en el ámbito internacional, supone un hito en la formación médico-quirúrgica y plantea su futura extrapolación a intervenciones reales en diferentes especialidades quirúrgicas. La tecnología permite recrear la sensación táctil durante procedimientos médicos virtuales, de modo que el profesional no solo puede visualizar y planificar una cirugía o exploración, sino también sentir en tiempo real la resistencia, textura y consistencia de los tejidos.

La primera aplicación clínica de este sistema, una vez completados los procesos de regulación y validación para la formación, será la cirugía laparoscópica colorrectal, un procedimiento clave en el tratamiento de este tipo de cáncer digestivo. La posibilidad de entrenar previamente con un alto grado de realismo repercute directamente en la mejora de la precisión terapéutica y en la seguridad del paciente. Asimismo, ya se han definido las fases para su aplicación posterior en otras especialidades.

El sistema permite entrenar con modelos digitales construidos a partir de datos reales de pacientes, incorporando una dimensión fundamental en el aprendizaje clínico: la percepción de la resistencia, elasticidad y textura de los tejidos en un entorno virtual. El objetivo es que los profesionales puedan planificar y practicar procedimientos con un nivel de realismo superior al de las herramientas basadas exclusivamente en visualización, mejorando la precisión y reduciendo riesgos antes de la intervención real.

Según ha señalado el presidente de ADEMA, Diego González, la simulación háptica se emplea actualmente con tres finalidades principales: el entrenamiento médico avanzado orientado a la adquisición de destreza técnica y memoria táctil en procedimientos complejos; la cirugía virtual como práctica previa en entornos controlados que reproducen escenarios clínicos; y la planificación quirúrgica personalizada mediante gemelos digitales basados en exploraciones reales, que permiten anticipar la anatomía específica, los riesgos y las decisiones técnicas antes de la intervención.

Formación a más de 150 universidades

En paralelo, ADEMA se ha consolidado como referente internacional en simulación 3D háptica y holográfica. Durante los últimos cinco años, más de 150 universidades de todo el mundo han recurrido al equipo docente de la Escuela Universitaria ADEMA y a su centro de simulación virtual para formarse en el uso de estos sistemas, procedentes de países como Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, China, Turquía, Malasia, Inglaterra y Francia.

Estas formaciones abarcan especialidades como Odontología Restauradora, Endodoncia, Prótesis, Implantes, Ortodoncia y Cirugía, así como otros ámbitos médicos, entre ellos procedimientos de anestesia desarrollados en colaboración con la Universidad de Nueva York.

Las Bellas Artes y la proyección internacional

Durante la reunión, la jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes, Amparo Sard, expuso la trayectoria de proyectos artísticos y académicos desarrollados en ADEMA y presentados en ferias y contextos internacionales. Entre los ejemplos citados se encuentran participaciones en ARCO y en circuitos vinculados a ferias y plataformas artísticas en ciudades como Chicago, Colonia, Pekín o Bolonia, donde la institución ha mostrado proyectos en los que la tecnología se integra en procesos de creación, investigación y mediación cultural.

El presidente de ADEMA, Diego González, ha manifestado que este recorrido internacional ha funcionado también como un espacio de validación externa del enfoque transversal de la institución y como punto de encuentro con agentes académicos y creativos interesados en el cruce entre experiencia sensorial, imagen, sonido y tecnologías emergentes, un eje que la Universidad de Princeton ha señalado como especialmente relevante para la investigación audiovisual y los nuevos formatos inmersivos.

Interés de Princeton, cine inmersivo y nuevas líneas de cooperación

Princeton University ha expresado su interés en analizar cómo estas tecnologías, ya integradas en los procesos formativos y de investigación de ADEMA, pueden trasladarse al ámbito de la creación audiovisual, la investigación fílmica y los formatos de cine inmersivo.

La visita se ha planteado como un primer paso para identificar líneas de colaboración que conecten experiencia sensorial, tecnologías emergentes y nuevas narrativas audiovisuales. Durante las reuniones se abordaron posibles fórmulas de trabajo conjunto que incluyen proyectos experimentales, programas internacionales, intercambios académicos, estancias de docentes y estudiantes, así como la organización de jornadas prácticas y presentaciones tecnológicas conjuntas.